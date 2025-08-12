Mercado financiero de Argentina mantiene disparidad atento a YPF y tasas

BUENOS AIRES, 12 ago (Reuters) - Los negocios financieros de Argentina arrojaban una tendencia dispar el martes por la evidente prudencia inversora frente a temas medulares vinculados a la petrolera estatal YPF y la firmeza en la tasa de interés contraproducente con la actividad económica.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York debe decidir sobre una orden de la jueza Loretta Preska que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF en el marco de su expropiación que abarca el fallo de US$16.100 millones.

Este Tribunal deberá determinar durante la jornada si mantiene la suspensión, si la levanta u ordena a Argentina a que presente otra garantía.

Por su parte, la tasa de interés en cauciones bursátiles promediaba un 45% anual por un día, desde un 43% sobre el final de la víspera, en un mercado con fuerte volatilidad entre niveles del 28% y 120% en las últimas tres semanas producto de la eliminación de una tasa de referencia por parte del Banco Central (BCRA).

El Gobierno busca que el mercado tenga su propia tasa endógena, pero esta postura alteró los niveles de liquidez con que se maneja el sistema financiero.

Al respecto, el Tesoro afronta este miércoles una licitación de letras clave por el vencimiento de unos 15 billones de pesos en deuda interna, donde se verá hasta dónde se convalidará una tasa alta desde el 65% que debió pagar en la última transacción de 15 días atrás.

El peso mayorista perdía un 0,23% a 1325 por cada dólar hacia las 1400 GMT, con un índice líder S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires con equilibrio en sus precios, tras una apertura ligeramente alcista.

Las empresas cotizantes en la plaza bursátil están en plena etapa de presentación de balances corporativos con resultados en su mayoría con menores ganancias por la reciente tendencia depreciativa que arrojó la moneda doméstica.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina habría registrado un avance del 1,8% en julio, dato levemente mayor a lo anotado en los dos meses previos del 1,6% de junio y 1,5% de mayo, según la mediana de un sondeo de Reuters.

(Reporte de Jorge Otaola; Reporte adicional de Hernán Nessi; Editado por Maximilian Heath)