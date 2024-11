Mercado global de artículos de lujo caerá en 2025; aranceles de Trump podrían agravarlo: estudio

MILÁN (AP) — Se prevé que las ventas mundiales de bienes personales de lujo disminuyan en 2025 por primera vez desde la crisis económica mundial, según un estudio de la consultora Bain publicado el miércoles. Su autora indicó que la perspectiva podría empeorar si el sector se ve afectado por los aranceles prometidos por Donald Trump.

“Esto podría ser una pesadilla si se implementa”, dijo a The Associated Press Claudia D’Arpizio, quien encabezó el estudio para Altagamma, la asociación de productores de lujo de Italia. “Las marcas europeas podrían terminar siendo súper caras en un entorno ya de por sí costoso”.

Trump ha prometido imponer aranceles de hasta 20% sobre las importaciones, diciendo que esto generaría empleos en fábricas, reduciría el déficit federal y bajaría los precios de los alimentos.

Aunque el estudio no abordó el posible impacto de los aranceles, D’Arpizio dijo que su influencia en los productores de lujo europeos dependería de cómo se implementen los aranceles en la categoría, si es que esto sucede. Señaló que la falta de sustitutos de lujo estadounidenses podría llevar a una exención.

Cualquier impacto negativo también podría compensarse al trasladar la producción a Estados Unidos, o por mayores ventas a turistas estadounidenses en Europa.

Estados Unidos es el segundo mayor mercado de lujo, después de Europa, con un valor de aproximadamente 100.000 millones de euros (106.000 millones de dólares), o casi un tercio de todas las ventas globales de alta gama de ropa, artículos de cuero y calzado.

Se prevé que las ventas de bienes de lujo disminuyan 2% hasta alcanzar 363.000 millones de euros (385.000 millones de dólares) el próximo año, en comparación con los 369.000 millones de euros esperados en 2024, debido a los fuertes aumentos de precios impuestos por las marcas y la agitación global, según Bain.

El sector se recuperó rápidamente de la pandemia de COVID-19, superando en 2022 las ventas de 2019, en gran parte gracias al gasto reprimido que se retrasó por los confinamientos. Incluso la modesta caída del próximo año dejaría el mercado 28% más alto que en 2019, y dos veces y media más grande que los mínimos de la crisis económica mundial en 2008.

La turbulencia social y política, incluidas las guerras y una serie de elecciones nacionales, han erosionado la confianza del consumidor, dijo D’Arpizio. Además, la estrategia de las marcas de aumentar los precios mientras se centran en un lujo más “sutil” que a menudo carece de novedad ha “tenido un fuerte impacto negativo en la disposición a comprar”, incluso entre los consumidores adinerados, dijo.

La crisis de creatividad también aleja a los compradores de la Generación Z, muchos de los cuales están ahora en su segunda década de vida, según el estudio.

El resultado es que el mercado de lujo ha perdido 50 millones de clientes, alcanzando un estimado de entre 250 y 360 millones, ya que la base de lujo se reduce por primera vez.

“Tenemos 50 millones de clientes menos porque no pueden permitirse comprar, o no quieren hacerlo porque no sienten que haya suficiente atractivo”, dijo D’Arpizio.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

