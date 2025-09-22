Mercado Libre lanza una nueva unidad de comercio para mercado corporativo
- 1 minuto de lectura'
SAO PAULO, 22 sep (Reuters) - La mayor plataforma de comercio electrónico de América Latina, MercadoLibre, anunció el lunes el lanzamiento de una nueva unidad de negocio a negocio (B2B), dirigida a clientes corporativos, en su intento de expandirse más allá de su tradicional mercado de consumo.
MercadoLibre busca captar una parte del mercado de comercio electrónico B2B, que se estima que es cuatro veces mayor que el mercado mundial de comercio electrónico de empresa a consumidor por volumen de ventas.
La empresa dijo que ya hay más de 4 millones de usuarios habilitados para compras al por mayor en toda América Latina desde que comenzó a probar la unidad hace un año.
La unidad se está lanzando en Brasil, Argentina, México y Chile.
"Este mercado es estratégico para el negocio, ya que se caracteriza por tener boletas promedio más altas, compras recurrentes, pedidos más grandes y menores tasas de devolución", dijo MercadoLibre en un comunicado. (Reporte de Paula Arend Laier; redacción de Fernando Cardoso; edición en español de Javier López de Lérida)
