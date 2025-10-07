Mercado Libre suspende anuncios de bebidas alcohólicas

SAO PAULO, 7 oct (Reuters) - Mercado Libre anunció el martes que ha decidido suspender los anuncios de bebidas alcohólicas destiladas debido a la crisis de intoxicación por metanol que afecta a varios estados de Brasil.

"Aunque no se han identificado casos relacionados en su plataforma, la empresa mantiene su compromiso de ofrecer un entorno seguro" a los usuarios, señaló la compañía en un comunicado.

"Esta es la medida posible en este momento y se aplicará a los anuncios de bebidas destiladas -whisky, ginebra, vodka, cachaça, ron, licor, aperitivos-", añadió la empresa. (Por Alberto Alerigi Jr. Editado en español por Javier Leira)