Mercado mundial del petróleo registrará un mayor superávit tras aumento producción OPEP+: AIE

Por Alex Lawler

LONDRES, 11 sep (Reuters) - La oferta mundial de petróleo aumentará más rápidamente este año y un superávit podría expandirse en 2026, a medida que los miembros de la OPEP+ eleven su producción y crezca la oferta procedente de fuera del grupo, dijo el jueves la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en contraste con las perspectivas actualizadas de la propia OPEP.

La oferta aumentará en 2,7 millones de barriles diarios (bpd) en 2025, frente a los 2,5 millones de bpd previstos anteriormente, según un informe mensual de la AIE, que asesora a los países industrializados, y en otros 2,1 millones de bpd el año que viene.

La OPEP+ está añadiendo más crudo al mercado después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y otros aliados decidieron retirar su segunda capa de recortes de producción más rápidamente de lo previsto. La oferta adicional ha hecho temer un excedente y ha lastrado los precios del petróleo este año.

En opinión de la AIE, la oferta está aumentando mucho más deprisa que la demanda, a pesar de que revisó al alza su previsión de crecimiento de la demanda mundial este año hasta 740.000 bpd, 60.000 bpd más que en la previsión anterior, citando la resistencia de los suministros en las economías avanzadas.

"Los mercados del petróleo se ven empujados en distintas direcciones por una serie de fuerzas, como las posibles pérdidas de suministro derivadas de las nuevas sanciones a Rusia e Irán, en un contexto de aumento de la oferta de la OPEP+ y la perspectiva de unos balances petroleros cada vez más abultados", señala la AIE en su informe.

Las previsiones de demanda de la AIE se sitúan en el extremo inferior de la horquilla del sector, ya que la agencia espera una transición más rápida a las fuentes de energía renovables que otros organismos de previsión, como la OPEP.

También el jueves, la OPEP mantuvo su previsión de que la demanda aumente en 1,29 millones de bpd este año, casi el doble de lo previsto por la AIE, y afirmó que la economía mundial va bien en la segunda mitad de 2025.

Estas perspectivas optimistas se conocen después de que la OPEP+ decidió el domingo aumentar sus cuotas de producción de petróleo a partir de octubre, en un momento en que su líder, Arabia Saudita, trata de recuperar cuota de mercado.

Los precios del petróleo bajaban el jueves, con el crudo Brent cotizando justo por debajo de US$67 el barril.

Esta cifra sigue siendo superior al mínimo de 2025, cercano a los US$58, registrado en abril.

Diferencia en las perspectivas

La AIE ha venido afirmando que el mercado mundial parece excesivamente abastecido y, según el informe del jueves, los inventarios mundiales aumentarán un promedio "insostenible" de 2,5 millones de barriles diarios en el segundo semestre de 2025, ya que la oferta supera con creces a la demanda.

El informe apunta que la oferta podría superar a la demanda en unos 3,3 millones de bpd el año que viene, con un crecimiento de la OPEP+ y de productores fuera del grupo como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Guyana, y una expansión limitada de la demanda, frente a los casi 3 millones de bpd del mes pasado.

La OPEP, en cambio, prevé un ritmo más lento de expansión de la oferta fuera de la OPEP+, de 630.000 bpd el año próximo. La caída de los precios del petróleo este año, debida en parte a los aumentos de producción de la OPEP+, ha presionado la economía de la producción de esquisto estadounidense, según los analistas.

En lugar del superávit implícito de la AIE en 2026, el informe de la OPEP implica un déficit de 700.000 bpd si la OPEP+ mantiene el bombeo al ritmo de agosto de 42,4 millones de bpd, según un cálculo de Reuters basado en el informe.

China sigue almacenando crudo, según la AIE, lo que contribuye a mantener los precios del crudo Brent para entrega inmediata más altos que los de los contratos posteriores, una estructura conocida como backwardation , que indica un mercado tenso.

La AIE señaló que su superávit implícito podría no materializarse.

"Hay una serie de giros potenciales por delante -incluidas las tensiones geopolíticas, las políticas comerciales y las sanciones adicionales a Rusia e Irán- que aún podrían alterar los equilibrios del mercado", dijo. (Reporte de Alex Lawler; Editado en Español por Ricardo Figueroa)