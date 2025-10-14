Mercado mundial del petróleo tendrá un enorme exceso de oferta en 2026: AIE

*

AIE prevé aumento de oferta mundial de 3 millones de bpd en 2025

*

Recorta previsión de crecimiento de demanda a 710.000 bpd

*

Superávit implícito alcanzará los 4 millones de bpd en 2026

Por Alex Lawler

LONDRES, 14 oct (Reuters) -

El mercado mundial del petróleo se enfrenta a un superávit aún mayor el próximo año, de hasta 4 millones de barriles diarios, a medida que los productores de la OPEP+ y sus rivales aumentan la producción y la demanda se mantiene deprimida, predijo el martes la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

La última previsión de la AIE, que asesora a los países industrializados, elevó su pronóstico de un superávit en 2026 desde 3,3 millones de barriles diarios del mes pasado, a un superávit de 4 millones de bpd, el que equivaldría a casi el 4% de la demanda mundial, y es mucho mayor que otras predicciones.

La OPEP+ está añadiendo más crudo al mercado después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y otros aliados decidieron retirar algunos recortes de producción más rápidamente de lo previsto. La oferta extra ha hecho temer un excedente y ha lastrado los precios del petróleo este año.

La oferta aumentará 3 millones de barriles diarios en 2025, frente a los 2,7 millones previstos anteriormente, según el informe mensual de la AIE, que asesora a los países industrializados, mientras que el año próximo aumentará otros 2,4 millones de barriles diarios.

La agencia recortó además su previsión de crecimiento de la demanda mundial para este año a 710.000 bpd, 30.000 bpd menos que la previsión anterior, citando un contexto económico más difícil.

"El consumo de petróleo seguirá siendo moderado en lo que queda de 2025 y en 2026, lo que se traducirá en un aumento anual previsto de unos 700.000 barriles diarios en ambos años", señaló la AIE en un informe mensual.

"La cifra es mucho menor la tendencia histórica, ya que el endurecimiento del macroclima y la electrificación del transporte provocan una fuerte desaceleración del crecimiento del consumo de petróleo".

Las previsiones de demanda de la AIE se sitúan en el extremo inferior de la horquilla del sector, ya que la agencia espera una transición más rápida a las fuentes de energía renovables que otros pronosticadores como la OPEP.

El lunes, la OPEP mantuvo su previsión de que la demanda aumentará en 1,3 millones de bpd este año, casi el doble de lo previsto por la AIE, y afirmó que la economía mundial va bien.

La AIE ha venido afirmando que el mercado mundial parece excesivamente abastecido.

Según el informe del martes, la oferta mundial de petróleo aumentó en septiembre en 5,6 millones de bpd con respecto al año anterior, de los cuales 3,1 millones correspondieron a la OPEP+. (Información de Alex Lawler; edición de Kirsten Donovan y Jan Harvey; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)