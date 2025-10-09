MercadoLibre entrará en el mercado brasileño de medicamentos en línea tras compra de una farmacia

9 oct (Reuters) - La empresa latinoamericana de comercio electrónico MercadoLibre probará la venta farmacéutica en línea en Brasil a través de una farmacia que recién adquirió, dijo el jueves su jefe local, en el primer paso para entrar en el multimillonario mercado de medicamentos por internet del país.

MercadoLibre, que tiene su sede en Uruguay y es la mayor empresa de América Latina por capitalización bursátil, ya vende medicamentos en línea en México, Argentina, Chile y Colombia, pero no en Brasil, su mayor mercado.

En una conversación telefónica con periodistas, el ejecutivo Fernando Yunes confirmó los recientes reportes de prensa de que MercadoLibre había adquirido una farmacia en Brasil, un requisito de la ley local para las empresas que venden productos farmacéuticos.

Yunes dijo que la empresa no tiene la intención de construir una cadena nacional de farmacias. Otro ejecutivo añadió que el objetivo es permitir a las pequeñas y medianas farmacias vender en la plataforma de comercio electrónico de MercadoLibre en Brasil, y no competir directamente con las empresas farmacéuticas.

"El sector farmacéutico es el único en Brasil en el que no operamos. Es un sector en el que vemos potencial para mejorar el acceso", dijo Yunes. "Queremos ser un mercado, queremos que las farmacias vendan en MercadoLibre".

Los próximos pasos dependerán de cómo funcione su primera farmacia, dijeron los ejecutivos.

MercadoLibre también está hablando con las autoridades brasileñas para actualizar la regulación del país para el sector farmacéutico, que crea retos operativos, señaló Yunes.

"La legislación brasileña se creó hace mucho tiempo. Creemos que es necesario modernizarla. Esto permitirá a las farmacias tener un mayor acceso a los clientes", añadió. (Reporte de Michael Susin; Redacción de Fernando Cardoso; edición en español de Javier López de Lérida)