MercadoLibre venderá productos de su rival brasileño Casas Bahia en el marco de una nueva asociación

SAO PAULO, 23 oct (Reuters) - La empresa de comercio electrónico MercadoLibre empezará a vender los productos del minorista brasileño Casas Bahia en su plataforma en noviembre, en el marco de una nueva asociación comercial a largo plazo, informaron el jueves las empresas.

Se espera que la medida aumente la cuota de MercadoLibre en su principal mercado, Brasil, en segmentos como la electrónica y los electrodomésticos, el negocio principal de Casas Bahia, impulsando también las ventas del minorista, dijeron ejecutivos de ambas firmas a Reuters.

Las empresas no revelaron términos financieros ni proyecciones de ventas.

MercadoLibre, con sede en Uruguay, opera una plataforma de comercio electrónico para que terceros vendan sus productos, y tiene un negocio secundario en el que vende directamente a los consumidores, mientras que Casas Bahia es lo opuesto.

"Veo una enorme sinergia en la operación", dijo Fernando Yunes, responsable de comercio electrónico de MercadoLibre en Brasil.

“Casas Bahia tiene un enorme liderazgo y escala en electrodomésticos, electrónica y muebles”.

Casas Bahia gestionará la mayor parte de la logística de envío, dada su mayor experiencia que MercadoLibre en el manejo de productos grandes como televisores y refrigeradores, dijeron los ejecutivos.

La plataforma de comercio electrónico de MercadoLibre ayudó a convertirla en la empresa más valiosa de América Latina por capitalización bursátil, pero la compañía ha tenido dificultades para repetir su fórmula con la electrónica y los electrodomésticos.

La cuota de mercado de MercadoLibre en grandes electrodomésticos, como hornos y frigoríficos, en Brasil se sitúa en torno a una cuarta parte de su promedio, dijo Yunes.

Para Casas Bahia, un minorista de más de 70 años con más de 1000 tiendas en Brasil, la asociación podría significar un impulso de las ventas, mientras trata de completar un proceso de reestructuración operativa y de la deuda iniciado en 2023.

“Es una asociación que marca nuestra entrada en un canal que ha estado creciendo de forma significativa y que se prevé que crezca mucho en los próximos años”, dijo el presidente ejecutivo de Casas Bahia, Renato Franklin, refiriéndose a las plataformas de comercio electrónico que venden productos de terceros.

Los actores del segmento del comercio electrónico en Brasil, entre ellos MercadoLibre, Sea's Shopee y Amazon, han endurecido el entorno competitivo en los últimos meses ampliando las políticas de envío gratuito y realizando acciones promocionales constantes.

El año pasado, la empresa minorista y de comercio electrónico brasileña Magazine Luiza y la plataforma de comercio electrónico china AliExpress lanzaron una asociación de ventas que permite a ambas empresas vender productos en la plataforma de la otra. (Reporte de Andre Romani; Editado en Español por Ricardo Figueroa)