VALENCIA, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - Mercadona abre este lunes las puertas de su nuevo portal de empleo, una herramienta "completamente renovada" que representa un cambio radical en la forma de gestionar las candidaturas para conectar con el talento, según ha informado la compañía en un comunicado. "Más intuitivo y ágil", este nuevo espacio permite a cualquier persona interesada en trabajar en Mercadona crear su perfil personal "de forma ágil, recibir propuestas de la empresa acordes a sus preferencias y hacer seguimiento de los procesos de selección en los que esté participando", han apuntado las mismas fuentes. En el portal de empleo anterior no se guardaban perfiles y era necesario inscribirse vacante por vacante, repitiendo los datos en cada ocasión. En esta nueva herramienta, Mercadona pone el foco en el candidato. "Hemos diseñado un portal intuitivo, de navegación clara y pensado para que optar a trabajar en Mercadona sea más sencillo", ha destacado la responsable de Captación de Talento de Mercadona, Marina Ramírez. Ahora, cualquier persona interesada en trabajar en Mercadona puede crear un perfil único que se mantiene activo en la plataforma. Con su currículum, conectando con LinkedIn o rellenando sus datos manualmente, pueden inscribirse e indicar sus preferencias por jornada, tipo de contrato, ubicación o área de interés (Tienda, Bloque Logístico, Mercadona 'online', Mercadona IT u Oficinas). "Esto permite a la empresa tener en el radar todos los perfiles, identificar oportunidades y contactar proactivamente con los candidatos que encajen con alguna vacante, se hayan inscrito o no previamente en alguna oferta activa", han señalado desde Mercadona. Adicionalmente, el nuevo portal también permite al usuario consultar en todo momento el estado de sus candidaturas y conocer, a través de vídeos explicativos, cómo es el día a día de los diferentes puestos, ayudando así a que los futuros candidatos conozcan mejor cómo es trabajar en la empresa.

