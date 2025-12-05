MERCADOS A. LATINA: Mayoría de monedas cae pese a debilidad del dólar; mercados atentos a la Fed

(Actualiza valores al cierre)

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 5 dic (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina bajaron el viernes, en medio de un ligero retroceso del dólar en los mercados globales, mientras los inversores centraban su atención en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos de la próxima semana.

* Las expectativas de que la Fed aplique un recorte de 25 puntos básicos en sus tasas de interés se han ido fortaleciendo a la luz de los últimos datos del empleo que se han dado a conocer en la primera economía del mundo.

* Las nóminas privadas cayeron en 32.000 en noviembre, la mayor baja en más de dos años y medio, mientras que las nuevas solicitudes de subsidios de desempleo en Estados Unidos cayeron al nivel más bajo en más de tres años, de acuerdo a información divulgada el jueves.

* Los operadores valoran en un 86% la probabilidad de que la Fed recorte las tasas la semana que viene, y potencialmente dos reducciones más el año que viene, según datos de LSEG.

* El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis grandes monedas, retrocedía alrededor de un leve 0,1%, y cotizaba cerca de su mínimo de cinco semanas.

* El peso mexicano cotizaba por la tarde en 18,1790 por dólar, con una ganancia del 0,25% frente al precio de referencia de LSEG del jueves, tras alcanzar máximos desde el 23 de julio de 2024.

* "La apreciación del peso mexicano ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense..., pues el mercado sigue especulando que la Reserva Federal recortará la tasa de interés el miércoles 10 de diciembre", dijo Banco Base en un reporte.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, revirtió alzas previas y bajaba un 0,37%, a 63.481,42 puntos camino al cierre.

* En cambio, el real brasileño se depreció un 2,34%, a 5,4346 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajaba un 3,78%, a 158.272,84 puntos.

* Los mercados se vieron sacudidos luego de que el senador Flavio Bolsonaro dijo el viernes que su padre, el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, ha dado señales de que apoyará su candidatura presidencial el próximo año.

* En Argentina, el peso interbancario se apreció un 0,7% a 1.435 unidades por dólar al cierre.

* "Una mayor claridad en el esquema monetario ayudaría a una mayor estabilidad en la demanda de pesos para pensar en una remonetización contra compras de reservas", dijo SBS.

* En tanto, el índice bursátil Merval bajó un 1,62% por una toma de utilidades, tras coquetear con máximos históricos en pesos ante la fortaleza de acciones de firmas energéticas.

* "La tendencia alcista a corto y medio plazo se mantiene en el índice S&P Merval; por lo tanto, es posible que el índice continúe subiendo", estimó Alexander Londoño de ActivTrades.

* El peso chileno cayó un 0,51%, a 922,50/922,80 por dólar debido a cierre de posiciones previo a un feriado del lunes. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, ganó un 0,43%, a un nuevo máximo histórico de 10.222,86.

* Los precios al consumidor en Chile subieron un 0,3% en noviembre, informó el viernes el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En 12 meses, la inflación avanzó un 3,4%, dentro del rango de tolerancia del Banco Central de entre 2 y 4%.

* El peso colombiano cerró con caída de un 1,07% a 3.840,50 unidades por dólar, en su segunda sesión de pérdidas y con lo que acumuló en la semana una depreciación de 2,28%; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP retrocedía un 0,54% a 2.104,60 puntos cerca del fin de la jornada.

* Es posible que se tenga que hacer más en materia de política monetaria en Colombia para moderar el dinamismo de la demanda interna, consideró el viernes la codirectora del Banco Central, Bibiana Taboada.

* La moneda peruana, el sol, se depreció un 0,09% a 3,363/3,365 unidades por dólar y cerró la semana estable. Por otra parte, la Bolsa de Lima bajaba un 0,14%, a 1.031,52 puntos al cierre. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Manuel Farías en Santiago, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)