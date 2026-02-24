MERCADOS A. LATINA: monedas caen ante alza global del dólar en espera de comentarios de funcionarios Fed

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 24 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina operaban con pérdidas el martes, presionadas por un repunte global del dólar, con la atención de los mercados e inversores en los comentarios que harán durante la jornada algunos funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, subía alrededor de un 0,3%, recuperándose en parte de las pérdidas de la sesión anterior cuando la divisa se vio presionada tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles la tarde del viernes.

* Durante la sesión se esperan los comentarios que ofrecerán los funcionarios de la Reserva Federal Austan Goolsbee, Lisa Cook, Raphael Bostic, Susan Collins y Christopher Waller en distintos eventos.

* El peso mexicano cotizaba en 17,2787 unidades, con una pérdida de un 0,10%, mientras los inversionistas digerían también un reporte local de inflación.

* La inflación general de México avanzó en la primera quincena de febrero por encima de lo previsto, aun cuando la subyacente disminuyó inesperadamente, alimentando la perspectiva de que el banco central podría volver a dejar sin cambios la tasa clave de interés en su próxima decisión de marzo.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,64%, a 70.218,41.

* El real brasileño se depreciaba un 0,05%, a 5,1740 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzaba un 0,71%, a 190.188,51 puntos.

* El déficit por cuenta corriente de Brasil comenzó el año con un nivel superior al previsto por los economistas, según datos del Banco Central publicados el martes, mientras que la inversión extranjera directa (IED) superó con creces las previsiones.

* El peso mayorista argentino cedía un 0,25% a 1.374 pesos por cada dólar, de la mano de una permanente intervención del banco central (BCRA) que acumula compras por 2.509 millones de dólares en este primer bimestre del 2026.

* La Secretaría de Finanzas informó que, a partir de las próximas licitaciones quincenales, se incorporará -en conjunto con los instrumentos en pesos- la colocación de un bono denominado en la divisa estadounidense por un monto de hasta 150 millones de dólares por subasta.

* Por su parte, el índice líder S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires ganaba un 0,5%, por compras de oportunidad luego de las ventas forzadas ante la debilidad en los ADRs argentinos cotizados en Wall Street.

* Mientras, el peso chileno subía un 0,12%, a 865,80/866,10 por dólar, apoyado en un alza en los precios del cobre, la mayor exportación del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, operaba estable en 10.925,64 unidades.

* Los precios del cobre subían el martes a su nivel más alto en más de una semana, impulsados por el optimismo en China, el principal consumidor de metales, donde los mercados reabrieron tras varios días festivos.

* El peso colombiano se debilitaba un 0,43% a 3.699 unidades por dólar, tras una efímera recuperación en la sesión anterior; en tanto que en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP caía un 1,52% a 2.433,53 puntos, con la atención de los agentes puesta sobre la temporada de publicación de resultados financieros del cuarto trimestre.

* "El dólar mantiene un tono ligeramente más firme, en la medida en que el mercado vuelve a ponderar el riesgo comercial y el mensaje de una Fed que no tiene prisa por recortar tasas, lo que limita la extensión de la corrección bajista observada al inicio de la semana", indicó una nota de la correduría Acciones y Valores, en Bogotá.

* La moneda peruana, el sol bajaba 0,09%, a 3.3610/3.33630 unidades por dólar. La Bolsa de Lima, en tanto, ganaba un 0,34%, a 1.415,90 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)