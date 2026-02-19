MERCADOS A. LATINA: monedas caen, dólar avanza a nivel global apuntalado por minutas Fed

(.)

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 19 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina caían el jueves, presionadas por un avance del dólar en los mercados globales, tras la divulgación en la rueda previa de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, que fueron consideradas como restrictivas por los mercados.

* Las autoridades de la Fed acordaron casi por unanimidad mantener las tasas de interés sin cambios en su reunión de enero, pero siguieron divididos sobre lo que podría suceder después, y "varios" responsables monetarios plantearon el riesgo de posibles alzas si la inflación se mantiene alta, mientras que otros disintieron sobre si se justifican nuevos recortes y cuándo, según las minutas.

* El jueves, el Departamento de Trabajo informó que el número de estadounidenses que solicitó nuevas prestaciones por desempleo cayó más de lo esperado la semana pasada, en consonancia con la estabilización del mercado laboral. Las solicitudes iniciales de pedidos de ayuda por desempleo estatales bajaron 23.000, a una cifra desestacionalizada de 206.000 durante la semana que finalizó el 14 de febrero.

* El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de seis monedas pares, avanzaba un 0,3%.

* "El dólar avanza por cuarta sesión consecutiva, alcanzando un máximo no visto desde el 9 de febrero", dijo Banco Base en un reporte.

* "La ganancia de hoy se debe a la publicación de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal el día de ayer, pues reflejaron un tono restrictivo. En las minutas destacó que los oficiales le están dando mayor importancia a los riesgos al alza en los precios, lo que significaría que estarían de acuerdo con mantener la tasa sin cambios o inclusive aumentarla".

* El peso mexicano bajaba un 0,5%, a 17,2876 unidades por dólar, en un mercado también atento a la publicación más tarde en el día de la minuta del más reciente encuentro de política monetaria de Banco de México. Al tiempo que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, bajaba un 0,14%, a 70.784,8 puntos.

* El peso chileno bajaba un 0,72%, a 866,50/866,80 unidades por dólar, presionado también por una fuerte caída en los precios del cobre, la mayor exportación del país. Asimismo, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedía un 1,14%, a 10.740,76 puntos.

* El cobre caía alrededor de un 1,5% en la Bolsa de Metales de Londres, cediendo parte de las ganancias de la sesión anterior, ya que el aumento de las existencias y la moderación de la demanda debido a las festividades en China, principal consumidor de metales, pesaban sobre los precios.

* El peso colombiano se debilitaba un 0,52% a 3.700 unidades por dólar, en su segundo día a la baja; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP retrocedía un 0,14% a 2.363,07 puntos.

* "Hay un sesgo estructuralmente alcista del dólar estadounidense mientras la Fed mantenga cautela y los datos respalden una resiliencia económica", indicó en una nota la correduría Acciones y Valores, en Bogotá.

* "Este tono, combinado con la tensión geopolítica con Irán y un mercado aún sensible a cada dato de empleo y crecimiento, preserva un sesgo externo ligeramente favorable al dólar, aunque sin una aceleración adicional clara en el momentum. En este contexto, para América Latina el entorno luce más de ajuste táctico que de tendencia estructural", agregó.

* Sin embargo, el real brasileño, destacaba entre sus pares y tras una apertura en rojo avanzaba un 0,18% a 5,2260 por dólar, luego de cifras de crecimiento de la mayor economía de América Latina. En tanto el referencial bursátil Bovespa sumaba un 0,16% a 186.312 unidades.

* La actividad económica de Brasil creció un 2,5% en 2025, según datos del Banco Central publicados el jueves, lo que supone una desaceleración con respecto al ritmo del año anterior, pero vuelve a superar las previsiones iniciales gracias al auge del sector agrícola.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,33% a 3,3630/3,33640 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima caía un 0,64% a 1.373,26 puntos.

* José María Balcázar fue elegido el miércoles como nuevo presidente interino de Perú, antes de las elecciones generales de abril, con lo que se convirtió en el octavo mandatario del país en ocho años. (Reporte de Manuel Farías; Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)