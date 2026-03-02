MERCADOS A. LATINA: monedas caen en medio de avance global del dólar por crisis de Oriente Medio

(.)

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 2 mar (Reuters) - Las principales monedas de América Latina caían con fuerza el lunes, en medio de un avance global del dólar, mientras los inversores iban en busca de activos más seguros producto de las posibles consecuencias que pueda desatar la escalada del conflicto en Oriente Medio.

* El dólar subía frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio.

* Los inversores siguen de cerca la evolución de la navegación en el crucial estrecho de Ormuz, que se ha visto interrumpida por los ataques iraníes en represalia. El mercado también buscaba refugio en el oro, cuyos precios subían más de un 2%.

* El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis importantes monedas, escalaba alrededor de un 0,35%.

* Las compañías de seguros están cancelando la cobertura de riesgos de guerra para los buques en el golfo Pérsico, ya que la escalada del conflicto con Irán está afectando el transporte marítimo, dejando al menos cuatro petroleros dañados, un marino muerto y 150 barcos varados en el estrecho de Ormuz.

* El peso mexicano cotizaba en 17,3587 unidades, con un retroceso de un 0,76%. La divisa apuntaba a su tercera jornada consecutiva de pérdidas, pero en términos comparativos el ajuste del lunes era más moderado que el del resto de las principales monedas de la región.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,67%, a 70.926,08 unidades, después de cuatro jornadas de ganancias.

* El real brasileño se depreciaba un 1,45%, a 5,2035 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo caía un 0,78%, a 187.349,56 puntos.

* En Argentina, el peso interbancario caía un 0,85% a 1.410 por dólar, en momentos en que el banco central (BCRA) sigue sumando compras de divisas para sus reservas.

* "El Gobierno apunta a suavizar las condiciones de liquidez en un contexto de actividad débil, lo que podría limitar la suba de tasas y sostener un piso para el tipo de cambio", estimó Capital Markets Argentina.

* En tanto, el índice bursátil Merval ganaba un 0,4%, alentado por la mejora en acciones energéticas dada la escalada en los precios del petróleo a nivel mundial que provocaron un salto del 4,6% en las acciones de la petrolera estatal argentina YPF.

* El peso chileno bajaba un 1,65%, a 886,70/887,00 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedía un 2,27%, a 10.631,22 unidades.

* La economía chilena retrocedió un 0,1% en enero debido a una caída en la producción de bienes, informó el lunes el Banco Central, en un resultado por debajo de lo esperado por el mercado.

* El peso colombiano se depreciaba un 0,63% a 3.776 unidades por dólar; en tanto que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP se desvalorizaba un 0,20% a 2.218,38 puntos.

* La moneda peruana, el sol bajaba un 0,36%, a 3.3660/3.3670 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima bajaba un 0,14%, a 1.454,56 puntos.

* Los precios mensuales al consumidor de Perú subieron 0,69% en febrero, según datos publicados el domingo por el Instituto Nacional de Estadísticas (INEI). En comparación, los precios subieron 0,10% en enero, según la entidad.

