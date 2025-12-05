MERCADOS A. LATINA - Monedas caen, en medio de retroceso global del dólar, con mercados atentos a la Fed

(.)

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 5 dic (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina bajaban el viernes, en medio de un ligero retroceso del dólar en los mercados globales, mientras los inversores centraban su atención en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos de la próxima semana.

* Las expectativas de que la Fed aplique un recorte de 25 puntos básicos en sus tasas de interés se han ido fortaleciendo a la luz de los últimos datos del empleo que se han dado a conocer en la primera economía del mundo.

* Las nóminas privadas cayeron en 32.000 en noviembre, la mayor baja en más de dos años y medio, mientras que las nuevas solicitudes de subsidios de desempleo en Estados Unidos cayeron al nivel más bajo en más de tres años, de acuerdo a información divulgada el jueves.

* Los operadores valoran en un 86% la probabilidad de que la Fed recorte las tasas la semana que viene, y potencialmente dos reducciones más el año que viene, según datos de LSEG.

* El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis grandes monedas, retrocedía un leve 0,1%, y cotizaba cerca de su mínimo de cinco semanas.

* El peso mexicano cotizaba en 18,1946 por dólar, con una ganancia del 0,17% frente al precio de referencia de LSEG del jueves.

* "La apreciación del peso mexicano ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense..., pues el mercado sigue especulando que la Reserva Federal recortará la tasa de interés el miércoles 10 de diciembre", dijo Banco Base en un reporte.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,13% a 63.797,08 unidades.

* "Consideramos que el escenario de recuperación prevalece, la resistencia más importante que podría enfrentar está ubicada en las 64.400 unidades. Por otro lado, el soporte que deberá respetar se localiza en los 62.800 enteros. Sugerimos mantener posiciones", dijo Banorte.

* En cambio, el real brasileño se depreciaba un 0,55%, a 5,3370 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo operaba estable en 164.438,29 puntos.

* En Argentina, el peso interbancario se apreciaba un 0,52% a 1.437,5 unidades por dólar, ante una menor presión tomadora de divisas por cuestiones estacionales de fin de año.

* "Una mayor claridad en el esquema monetario ayudaría a una mayor estabilidad en la demanda de pesos para pensar en una remonetización contra compras de reservas", agregó SBS.

* En tanto, el índice bursátil Merval mejoraba un 1,8%, coqueteando valores máximos históricos en pesos ante la firmeza en sociedades energéticas.

* El peso chileno caía un 0,29%, a 920,50/920,80 por dólar debido a cierre de posiciones previo a un feriado del lunes. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, escalaba un 0,87%, a 10.268,30 unidades y se encaminaba a cerrar la jornada en un nuevo máximo histórico.

* Los precios al consumidor en Chile subieron un 0,3% en noviembre, informó el viernes el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En 12 meses, la inflación avanzó un 3,4%, dentro del rango de tolerancia del Banco Central de entre 2 y 4%.

* El peso colombiano se depreciaba un 0,61% a 3.823 unidades por dólar, en su segunda sesión de pérdidas; mientras que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP subía un marginal 0,03% a 2.116,52 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,18% a 3,367/3,368 unidades por dólar. En contrapartida, la Bolsa de Lima avanzaba un 0,81% a 1.041,34 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Manuel Farías en Santiago, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)