MERCADOS A. LATINA-Monedas caen tras dato de inflación de EEUU; peso colombiano se desmarca y sube con fuerza

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 27 feb (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina operaban con pérdidas el viernes tras un dato de inflación en Estados Unidos que superó las expectativas del mercado, en una jornada en que la moneda de Colombia marcaba la excepción y anotaba un fuerte avance luego de la brusca caída que registró en la jornada previa

* Los precios al productor en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en enero, probablemente debido a que las empresas repercutieron el alza de los costos derivados de los aranceles a las importaciones, lo que sugiere que la inflación podría repuntar en los próximos meses

* El índice de precios al productor para la demanda final subió un 0,5% el mes pasado, tras avanzar un 0,4% revisado a la baja en diciembre, informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo

* Tras los datos, operadores mantuvieron sus apuestas a que la Reserva Federal estadounidense mantendría las tasas de interés en su actual nivel de un 3,50-3,75% los siguientes meses

* El peso colombiano, sin embargo, se fortalecía un 1,91% a 3.757 unidades por dólar, en una recuperación de la fuerte caída de 3,88% el día anterior, en medio de la aversión al riesgo local tras el resultado de una encuesta que mostró al candidato de izquierda Iván Cepeda liderando la intención de voto para las elecciones a la Presidencia

* En la bolsa, en tanto, el índice accionario MSCI COLCAP caía un 1,34% a 2.253,3 puntos

* El peso mexicano caía un 0,25% a 17,2322 unidades, a medida que el dólar se valorizaba frente a una cesta de divisas referenciales, mientras los inversionistas asimilaban el informe de los precios al productor en Estados Unidos

* México registró un déficit de 1.248 millones de dólares en la balanza comercial desestacionalizada de enero, dijo el viernes el instituto de estadísticas. La balanza no ajustada por estacionalidad registró un déficit de 6.481 millones de dólares

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, descendía un 0,55% a 71.000 puntos

* El real brasileño se depreciaba un 0,26%, a 5,1500 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajaba un 0,19%, a 190.634,46 puntos

* El índice de precios al consumidor IPCA-15 de Brasil subió un 0,84% en el mes hasta mediados de febrero, frente al 0,20% del mes anterior, informó el viernes la agencia de estadísticas del Gobierno IBGE. El mercado esperaba que el índice subiera un 0,57%, según la mediana de las previsiones de una encuesta de Reuters

* En Argentina, el peso en la plaza interbancaria se depreciaba un 0,42% a 1.415 unidades por dólar, tras marcar en sesiones previas niveles máximos en cuatro meses

* El Banco Central (BCRA) lleva comprados del mercado 2.683 millones de dólares para sus reservas en 37 jornadas consecutivas de intervención en la ronda mayorista

* "Si el BCRA continúa comprando dólares y esta política se consolida como estable, los spreads (de los bonos) deberían retomar la compresión de manera paralela, favoreciendo a los bonos más largos, donde esperamos el mayor potencial de suba hasta el 30 de junio", estimó AdCap

* En tanto, el índice bursátil Merval avanzaba un 0,55%

* El peso chileno retrocedía un 0,80%, a 871,20/871,50 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, bajaba un 0,28%, a 11.018,53 unidades

* El desempleo en Chile subió al 8,3% en el trimestre móvil a enero, informó el viernes la agencia estatal INE. El registro fue 0,3 puntos porcentuales mayor que el del mismo período del año pasado y del trimestre previo a diciembre, precisó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

* La moneda peruana, el sol, operaba estable en 3.3540/3.3560 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima subía un 1,06%, a 1.457,60 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires; Editado en Español por Manuel Farías)