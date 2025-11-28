MERCADOS A. LATINA - Monedas cierran con alza tras una semana y un mes favorables

(Actualiza al cierre)

Por Javier López de Lérida

SANTIAGO, 28 nov (Reuters) - Las monedas latinoamericanas se fortalecieron el viernes, para cerrar una semana y un mes que les han sido favorables gracias a las expectativas de que la Reserva Federal baje sus tasas de interés de referencia en diciembre, lo que mejora el atractivo de los activos de mercados emergentes.

* Las bolsas regionales también cerraron con alzas en un entorno de mayor apetito por el riesgo.

* El índice MSCI de las acciones regionales subió un 1,3% a un máximo en tres años y medio, para un alza de alrededor del 6,1% en lo que va de mes, mientras que el referente de divisas subió un 0,22%, lo que elevó su avance mensual a cerca del 2%.

* El dólar ha retrocedido esta semana porque débiles datos del mercado laboral han convencido a los operadores que habrá más recortes de tasas, pese a que muchas autoridades de la Reserva Federal han expresado su preocupación por una inflación que sigue siendo alta.

* Las tasas de interés más bajas en la mayor economía del mundo mejoran las perspectivas de demanda para los productos transables de América Latina y el atractivo de los activos regionales, que ofrecen rendimientos nominales más altos.

* El índice dólar bajó levemente el viernes y acumuló su mayor caída semanal desde finales de julio.

* Los futuros están valorando una probabilidad implícita del 87% de que haya un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal, el 10 de diciembre, frente al 71% de hace una semana, según la herramienta FedWatch del CME Group.

* El peso mexicano subía por la tarde un 0,27% a 18,2996 unidades por dólar, mientras que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, ganaba un 1,79% a 63.822,65 puntos. El peso se dirigía un avance de alrededor del 1,3% en noviembre, mientras que la bolsa iba camino a un alza del 3,18% en la semana y del 1,7% en el mes.

* Banamex dijo que esperaba que el tipo de cambio se ubique en 18,5 pesos por dólar para finales de este año y en 19,4 por dólar para fin del 2026, desde proyecciones previas de 18,8 y 19,7, respectivamente.

* El principal índice de acciones de Brasil, el Bovespa, subió un 0,6%, superando por primera vez la cota de los 159.000 puntos, en una jornada en que se conoció que la tasa de desempleo de Brasil alcanzó un mínimo histórico en los tres meses hasta octubre.

* El real brasileño ganó un 0,31% a 5,3353 unidades por dólar, con lo que en la semana acumuló un alza del 1,23%.

* El peso mayorista argentino cotizaba estable en 1.451,5 pesos, antes de un importante vencimiento de deuda la próxima semana, pero perdió un 1,83% en noviembre. El índice bursátil Merval ganó un 0,24%.

* El peso chileno cerró con un leve avance de un 0,06% a 927,20/927,50 unidades por dólar, con lo que en noviembre avanzó un 1,62%. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, subió un 0,5% a 10.128,83 puntos.

* El peso colombiano se depreció un 0,7% a 3.755 unidades por dólar, pero en noviembre ganó un 2,52%, favorecido principalmente por la monetización de dólares provenientes de operaciones de manejo de deuda externa del Ministerio de Hacienda. El índice accionario MSCI COLCAP sumó un 0,61% a 2.064,47 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,03% a 3,364/3,365 unidades por dólar, tras una compra de 157 millones de dólares del banco central en el mercado contado a 3,635 soles por dólar. El índice de la Bolsa de Lima avanzó un 1,3% a 1005,76 puntos.

(Contribución de Nelson Bocanegra en Bogotá, Froilán Romero y Manuel Farías en Santiago, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Twesha Dikshit.)