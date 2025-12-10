MERCADOS A. LATINA - Monedas cierran con alzas tras decisión de la Fed

(Actualiza con cierres)

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 10 dic (Reuters) - La mayoría de las monedas de América Latina cerraron el miércoles en alza, tras la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de reducir sus tasas de interés, como se esperaba, pero en otra decisión dividida.

* El banco central estadounidense señaló que probablemente detendrá las reducciones de los tipos de interés hasta que haya señales más claras sobre la dirección del mercado de trabajo y de la inflación, que "sigue siendo algo alta".

* Las nuevas proyecciones publicadas tras el encuentro mostraron que, en promedio, los directivos de la Fed ven solo un recorte de un cuarto de punto porcentual en el costo referencial del dinero en 2026, la misma perspectiva que en septiembre.

* Para Paula Chaves, analista de mercados de HFM, el dólar enfrenta un sesgo estructural de debilidad, mientras que las monedas latinoamericanas tienen ventaja por el diferencial de tasas de interés con Estados Unidos con rendimientos reales más atractivos.

* Las ganancias fueron lideradas por el peso colombiano que cerró con apreciación de un 0,66%, a 3.839,30 unidades por dólar, luego de tres sesiones de pérdidas; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP retrocedía un 0,77% a 2.107,29 puntos.

* En Brasil, el real se apreciaba un 0,59%, a 5,4650 unidades por dólar, mientras que el índice de acciones Bovespa sumaba un 0,95%, a 158.488,54 puntos.

* "Las monedas de América Latina se encuentran relativamente bien valoradas en América Latina y vemos un buen espacio para que continúen su buen comportamiento", dijo Ernesto Revilla, economista jefe de Citi para América Latina.

* El peso chileno cerró la jornada con un alza del 0,30%, a 923,00/923,30 unidades por dólar, favorecido por un avance del precio del cobre, el mayor envío del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA bajó un 0,1%, a 10.170,08 puntos.

* En Argentina, el peso interbancario se apreció un 0,35%, a 1.438 por dólar, y el índice accionario S&P Merval ganó un 0,89%, manteniéndose cerca de máximos récord.

* Los bonos soberanos en la plaza extrabursátil mostraron una mejora del 0,5% encabezados por las emisiones dolarizadas, mientras los agentes permanecían expectantes a la licitación de un bono dolarizado bajo legislación local que buscará cubrir parte de vencimientos en enero por unos 4.200 millones de dólares.

* El peso mexicano subía por la tarde un 0,06%, a 18,1693 unidades por dólar, mientras que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, bajaba un 0,44%, a 63.414,21 puntos camino al cierre.

* "Consideramos que existen condiciones para un modesto avance de los mercados en los últimos días del año o, en su defecto, un proceso de consolidación que preserve el optimismo observado durante 2025", dijo la correduría Monex tras la decisión de la Fed.

* La moneda peruana, el sol, se depreció un 0,30%, a 3,372/3,375 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima avanzaba un 0,9%, a 1.056,83 puntos.

(Reporte de Nelson Bocanegra. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago y Hernán Nessi en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)