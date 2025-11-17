MERCADOS A. LATINA - Monedas cierran mixtas a la espera de datos de EEUU; peso chileno se fortalece tras elecciones

(Actualiza valores al cierre)

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 17 nov (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cotizaron sin dirección uniforme el lunes, en medio de un ligero avance global del dólar y a la espera de datos de la economía estadounidense, en una sesión en que destacó el repunte del peso chileno y de la Bolsa de Santiago, que cerró en máximo récord, tras las elecciones presidenciales.

* El principal dato estadounidense de la semana será el informe de empleo de septiembre, que se publicará el jueves. Es posible que las cifras no sean de gran utilidad, ya que los sondeos privados mostraron antes una desaceleración del mercado laboral. * El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó el lunes que ha habido señales contradictorias en el mercado laboral y que este podría estar ralentizándose.

* Los operadores ven ahora un 44% de posibilidades de que la Reserva Federal aplique un recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre, frente a más del 62% de la semana pasada, mostró la herramienta FedWatch de CME. * El índice dólar, que compara al billete verde con una canasta de seis importantes monedas, escalaba más de un 0,2% y se encaminaba a su segunda jornada consecutiva de ganancias. * El peso chileno fue una de las monedas que más se fortaleció durante la sesión tras las elecciones presidenciales del domingo, en las que el candidato de derecha José Antonio Kast logró la segunda posición pero se consolidó como el principal candidato a ganar el balotaje en diciembre.

* La moneda chilena, el peso, escaló un 0,76%, a 922,80/923,10 unidades por dólar, hasta niveles no vistos desde marzo. Más temprano en la sesión llegó a subir poco más de un 2%. * En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzó un 3,14%, a un máximo histórico de 9.904,44 puntos

* Un sondeo realizado por el Banco Central entre operadores mostró que el mercado espera que el peso se sitúe en 920 unidades por dólar en siete días y en 915 unidades en 28 días. La misma muestra indicó que se espera un recorte de 25 puntos en la Tasa de Política Monetaria (TMP) para llevarla a un 4,75% en su reunión de diciembre. * En tanto, el real brasileño se depreció un 0,61%, a 5,3300 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo cedía un leve 0,05%, a 157.615,70 puntos.

* La actividad económica de Brasil cayó un 0,2% en septiembre respecto al mes anterior, mostraron el lunes datos del banco central, más que la contracción del 0,1% esperada en un sondeo de Reuters.

* En Argentina, el peso mayorista cotizó con mejora del 1,08% a 1.389 unidades por dólar, con la ratificación del Gobierno de mantener el sistema de bandas para administrar la flotación de la moneda pese al reclamo de inversores para que se flexibilice el régimen cambiario.

* "En un mes que estacionalmente no es el mejor para la oferta de divisas, apareció un jugador inesperado: las emisiones corporativas y provinciales millonarias en dólares en lo que va del mes son un factor de ayuda", sostuvo Roberto Geretto de Adcap. * En tanto, el índice bursátil Merval cayó un 2,2% en su cierre provisorio por toma de utilidades, contra un avance en torno al 10% durante las dos semanas previas y un salto cercano al 70% en octubre en línea a los ADRs argentinos cotizados en Wall Street. * La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,09% a 3,361/3,362 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima retrocedía un 2,11% a 958,90 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires Editado por Javier Leira)