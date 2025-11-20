MERCADOS A. LATINA - Monedas cierran mixtas en medio de alza del dólar tras datos de empleo en EE. UU.

(Actualiza valores al cierre)

Por Froilán Romero

SANTIAGO, 20 nov (Reuters) - Las principales monedas de América Latina tuvieron un desempeño dispar el jueves, en medio de un ligero avance del dólar en los mercados globales y tras un esperado dato del empleo en Estados Unidos en septiembre que superó las expectativas del mercado.

* El Departamento de Trabajo de Estados Unidos dijo que en septiembre se crearon 119.000 empleos, más que lo previsto, frente a un dato de -4.000 en el mes anterior. Un sondeo entre 76 economistas realizado por Reuters había previsto que la creación de empleo subiera a 50.000.

* También se reportó que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo descendió la semana pasada, pero cada vez son más los desempleados que luchan por encontrar nuevas oportunidades en medio de la debilidad de la contratación.

* El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis destacadas divisas, escalaba en torno al 0,1%, tras tocar más temprano niveles cercanos a su máximo en seis meses.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 18,3789 unidades por dólar, con una baja del 0,24% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles. La divisa se vio presionada ante el fortalecimiento del dólar por menores expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre.

* Los operadores ven ahora una probabilidad de casi 34% de que haya un recorte de tasas el mes que viene, frente al 49% del miércoles, mostró la herramienta FedWatch de CME Group.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,29% a 61.897,16 unidades.

* La actividad económica de México se mantuvo sin cambios en octubre en relación al igual mes del año anterior, de acuerdo a las cifras preliminares emitidas el jueves por la agencia nacional de estadísticas, Indec. En comparación con el mes anterior, la economía tampoco registró variaciones, según la agencia.

* En Argentina, la ronda cambiaria mostró al peso mayorista con una pérdida del 1,26% a 1.425 unidades por dólar al cierre, lejos de la punta vendedora de 1.505,98 unidades de la banda de flotación divergente marcada por el banco central (BCRA).

* "Catalizada por el cambio de expectativas vinculadas al resultado electoral del 26 de octubre (pasado), se registra una calma en materia cambiaria en Argentina", reportó la consultora Quantum Finanzas.

* Los bancos argentinos cerrarán el viernes y lunes por feriados, con inactividad en el tipo de cambio y en bonos extrabursátiles, mientras que la bolsa operará el viernes sin liquidaciones y permanecerá inactiva en el comienzo de la próxima semana.

* En tanto, el índice bursátil Merval anotó una caída del 0,67% como cierre provisorio, luego de anotar una toma de utilidades del 2,15% el miércoles y de ganar casi 80% desde principios de octubre.

* El peso chileno se apreció un 0,43% a 927,20/927,50 unidades por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, cedió ganancias iniciales y cerró la jornada con un retroceso del 0,72% en 9.802,08 unidades.

* El peso colombiano cerró con caída del 1,37% a 3.763,44 unidades por dólar, tras dos sesiones de ganancias que llevó a la divisa a máximos de tres años y medio; al tiempo que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP perdía un 1,07% a 2.039,46 puntos cerca del cierre.

* Los operadores se mantenían a la expectativa del resultado de una recompra de bonos globales en dólares que está gestionando el Gobierno y de una emisión de bonos denominados en euros.

* La moneda peruana, el sol, cerró estable en 3,379/3,381 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima bajaba un 1,89% a 955,86 puntos.

* El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) colocó el jueves un swap cambiario de 700 millones de soles, informó la entidad.

* Los mercados de Brasil permanecieron cerrados el jueves debido a un feriado local. (Reporte de Froilán Romero. Contri de Nelson Bocanegra en Bogotá, Manuel Farías en Santiago, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)