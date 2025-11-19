MERCADOS A. LATINA - Monedas cierran mixtas por avance del dólar y tras las minutas Fed

(Actualiza valores al cierre)

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 19 nov (Reuters) - Las principales monedas de América Latina mostraron un desempeño dispar al cierre del miércoles en una jornada de avance del dólar en los mercados internacionales, tras las esperadas minutas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y antes de que se publique un dato del empleo de Estados Unidos de septiembre.

* Una Reserva Federal dividida recortó las tasas de interés el mes pasado, pese a que los responsables de política monetaria advirtieron de que unos menores costos de endeudamiento podrían socavar la lucha por sofocar una inflación que lleva cuatro años y medio por encima del objetivo del 2%, mostraron el miércoles las minutas de la reunión del 28 y 29 de octubre.

* "Muchos participantes se mostraron a favor de reducir el rango objetivo para la tasa de los fondos federales", señalaron las actas, que además hicieron notar que algunos miembros también se habrían mostrado satisfechos con mantenerlas estables.

* En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló el miércoles sus críticas al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no bajar las tasas de interés más rápidamente, diciendo: "Seré sincero, me encantaría despedirle".

* En un discurso en un foro de inversión respaldado por Arabia Saudí en Washington, Trump, instó a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, a acelerar la búsqueda de un sucesor para Powell.

* El jueves se publicará el informe retrasado de empleo de septiembre, que se espera que muestre que se añadieron 50.000 puestos de trabajo durante el mes, de acuerdo a un sondeo entre economistas realizado por Reuters.

* El martes se reportó que el número de estadounidenses que reciben subsidios por desempleo se situó en su nivel más alto en dos meses a mediados de octubre, en el momento en que el Departamento del Trabajo habría realizado su encuesta entre los hogares para el informe mensual sobre empleo, que se ha visto retrasado por el cierre del Gobierno recientemente finalizado.

* El índice dólar, que compara al billete verde contra una cesta de seis importantes monedas, subía alrededor de un 0,6%.

* El peso mexicano bajaba por la tarde un 0,08%, a 18,355 unidades por dólar, en tanto, el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, perdía un 0,1%, a 61.924,97 puntos, en camino a su quinta sesión seguida de pérdidas.

* El real brasileño se depreció un 0,36%, a 5,3378 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo caía un 0,75%, a 155.348,29 puntos.

* En Argentina, el peso interbancario cerró con una depreciación del 0,21%, a 1.407 por dólar, lejos de la banda superior de flotación en la que eventualmente debería intervenir el banco central (BCRA).

* En tanto, el índice bursátil Merval cedió un 2,15% a su cierre provisorio, luego de acumular una histórica mejora de casi un 80% desde inicios del mes pasado, al tiempo que los bonos soberanos promediaron un avance del 0,6%.

* Argentina firmó recientemente un amplio acuerdo con Estados Unidos para fomentar el comercio bilateral, una señal más favorable para las empresas con negocios con la tercera economía de Latinoamérica.

* El peso chileno subió un 0,35%, a 931,20/931,50 por dólar, favorecido por un alza en el precio del cobre, el mayor envío del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, escaló un 0,65%, a 9.873,59 unidades.

* Los precios del cobre subían, ya que algunos inversores consideraban que el reciente retroceso ofrecía un buen punto de entrada, al estabilizarse los mercados bursátiles y en medio de la persistente preocupación por la oferta.

* El peso colombiano cerró con alza de un 0,26%, a 3.712,50 unidades por dólar, en su segundo día de ganancias y muy cerca de máximos de tres años y medio; mientras que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP perdía un 0,49%, a 2.061,26 puntos cerca del término de la sesión.

* La economía de Colombia se expandió un 3,6% en el tercer trimestre frente a igual periodo del año pasado, un dato superior al esperado por el mercado, informó el martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

* La moneda peruana, el sol, se depreció un 0,24%, a 3,379/3,381 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima mejoraba un 1,69% a 973,47 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Manuel Farías en Santiago, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)