MERCADOS A. LATINA: Monedas cotizan dispares en medio de leve avance global del dólar

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 19 dic (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cotizaban dispares el viernes, en medio de un ligero avance del dólar en los mercados globales tras un alza de tasas por parte del Banco de Japón y leves expectativas sobre un posible pronto recorte del costo del crédito por parte de la Reserva Federal tras datos del empleo en Estados Unidos.

* El índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió un 2,7% interanual en noviembre, informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPC avanzaría un 3,1%.

* Tras el dato del empleo, los operadores aumentaron a un 28% la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en enero, frente al 26,6% anterior a la publicación de las cifras de inflación, lo que provocó un ligero retroceso del dólar en la víspera.

* Sin embargo, la divisa se recuperaba el viernes y el índice dólar, que mide al billete verde ante una canasta de seis importantes monedas ganaba alrededor de un 0,1% y alcanzaba su mayor avance diario frente al yen desde principios de octubre, después de que el Banco de Japón subió las tasas de interés.

* El BoJ aumentó las tasas el viernes a niveles nunca vistos en tres décadas y señaló su disposición a nuevas subidas, dando otro paso histórico para poner fin a décadas de enorme apoyo monetario y costes de endeudamiento cercanos a cero.

* El peso mexicano cotizaba en 18,0177 unidades, con una pérdida de un 0,13% frente a los 17,9940 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves, ante el fortalecimiento generalizado del dólar y luego de que el Banco de Japón aumentó las tasas a niveles nunca vistos en tres décadas.

* "Es importante remarcar que una mayor tasa de interés en Japón debilita el atractivo de mantener posiciones de carry trade, lo que puede presionar al tipo de cambio al alza en las próximas semanas, pues estas posturas no se revierten de forma inmediata", dijo Banco Base en una nota de análisis.

* A nivel local, Banco de México anunció en la víspera una disminución de un cuarto de punto a su tasa clave, la décimotercera desde que comenzó a reducirla el año pasado. Sin embargo, modificó su guía prospectiva ofreciendo señales de que pausaría su ciclo de relajación monetaria.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,15%, a 63.726,51 puntos.

* El real brasileño se apreciaba un 0,35%, a 5,5039 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzaba un 0,46%, a 158.677,26 puntos.

* El Banco Central de Brasil vendió un total de 2.000 millones de dólares en dos subastas con compromiso de recompra el viernes.

* En Argentina, el peso en la plaza interbancaria caía levemente a 1.453 unidades por dólar, y los negocios a futuro mostraban valores de 1.495 pesos por dólar con liquidación a enero 2026.

* "El Gobierno busca reunir la mayor cantidad de dólares posibles en las próximas 11 ruedas para afrontar el pago del 9 de enero por 4.215 millones a los bonistas sin recurrir a las reservas del BCRA", dijo Wise Capital.

* En tanto, el índice bursátil Merval ganaba un 0,3%, luego de dispararse un 4,2% en la sesión previa.

* "La mejora del Merval es liderada especialmente por los principales ADRs, toda vez que la mayor liquidez continúa siendo el atributo más valorado por los operadores para poder administrar rápidamente sus exposiciones", dijo el economista Gustavo Ber.

* El peso chileno subía un 0,33%, a 908,20/908,50 por dólar, impulsado por un repunte en los precios del cobre, la mayor exportación del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, escalaba un 1,21%, a 10.317,33 unidades.

* El cobre subía el viernes y se encaminaba a un alza semanal después de que otra previsión alcista de Goldman Sachs destacó las limitaciones de la oferta minera, aunque la firmeza del dólar limitaba las ganancias.

* El peso colombiano se fortalecía un 0,98% a 3.820,02 unidades por dólar, en su segundo día al alza y con el mercado expectante a la última reunión del Banco Central del año; mientras que en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP sumaba un 0,29% a 2.061 puntos.

* El directorio del Banco Central de Colombia inició el viernes su última reunión del año, con la expectativa del mercado de que deje estable su tasa de interés, por la incertidumbre sobre el ritmo de descenso de la inflación a la meta en momentos en que la economía exhibe un favorable desempeño.

* La moneda peruana, el sol, operaba con una mínima apreciación del 0,03% a 3,365/3,367 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima subía un 0,69% a 1.097,81 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)