MERCADOS A. LATINA - Monedas cotizan dispares en plazas reducidas por víspera de Navidad

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 24 dic (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cotizaban dispares el miércoles ante una volatilidad del dólar, en una sesión de menor liquidez y horarios reducidos por vísperas de Navidad.

* El dólar se ha movido entre pequeñas alzas y bajas durante la sesión, en medio de los menores montos negociados en los mercados globales, pero se encaminaba a su mayor baja anual desde 2017.

* Las monedas de la región han avanzado en las últimas sesiones, aprovechando la debilidad del dólar tras el recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y expectativas de nuevas rebajas el próximo año, con la llegada de un nuevo presidente de la entidad, que se espera se incline por menores costos del endeudamiento.

* A nivel de datos, las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo disminuyeron en 10.000 en la semana terminada el 20 de diciembre, a un nivel desestacionalizado de 214.000. Economistas encuestados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 224.000.

* El peso mexicano bajaba un 0,14%, a 17,9193 unidades por dólar, pero se mantenía por debajo de la marca de las 18 unidades y cotizando en su mejor nivel en casi un año y medio. El índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, bajaba un 0,29%, a 65.402,55 puntos, tras cuatro sesiones de alzas que la llevaron a un máximo histórico en la sesión previa.

* "El tipo de cambio se mantiene estable, tocando un máximo de 17,9241 y un nuevo mínimo del año de 17,8844 pesos por dólar, no visto desde el 19 de julio del 2024", dijo Banco Base.

* La tasa de desempleo desestacionalizada de México se ubicó en un 2,7% en noviembre, dijo el miércoles el instituto nacional de estadísticas, que agregó que en la cifra no ajustada por estacionalidad, la tasa de desempleo también fue de un 2,7%.

* El peso colombiano se fortalecía un 0,96% a 3.718,99 unidades por dólar, en su quinta sesión de ganancias y acercándose a máximos de tres años y medio, debido a expectativas de ingresos de dólares del Ministerio de Hacienda producto de una reciente venta de títulos de deuda pública; en tanto que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP, operaba estable en 2.075,32 puntos.

* El peso chileno cotizaba cerca del cierre en 905,80/906,10 unidades por dólar, con una ganancia del 0,26%, en una jornada más corta de lo normal con motivo del inicio de las festividades de Navidad. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedía un 0,5%, a 10.351,21 puntos.

* En Argentina, el índice líder S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires cedía un ligero 0,08% tras una leva alza tras la apertura, luego de bajar un 1,53% en las últimas tres rondas por toma de utilidades contra el récord máximo intradiario anotado el viernes pasado.

* La bolsa terminará sus operaciones a las 1800 GMT, dos horas antes de lo normal debido a Navidad. La plaza cambiaria argentina permanecía cerrada.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba apenas un 0,03% a 3,362/3,367 unidades por dólar, mientras que la Bolsa de Lima retrocedía un 0,15% a 1.128,15 puntos. (Reporte de Manuel Farías; reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, editado por)