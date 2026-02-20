MERCADOS A. LATINA: monedas cotizan dispares tras datos de EEUU

(.)

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 20 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cotizaban dispares el viernes, tras datos que mostraron un crecimiento del PIB más débil de lo esperado y un dato de inflación por sobre las estimaciones en Estados Unidos

* El crecimiento económico de Estados Unidos se ralentizó más de lo esperado en el cuarto trimestre debido a las perturbaciones causadas por el cierre parcial del Gobierno el año pasado y por la moderación del gasto de los consumidores, pero se espera que los recortes fiscales y la inversión en inteligencia artificial respalden la actividad este año

* Mientras, la inflación subyacente aumentó más de lo esperado en diciembre, y las señales apuntan a que se acelerará aún más en enero

* Tras los datos, los operadores mantuvieron sus apuestas a que la Fed probablemente bajará nuevamente las tasas de interés en junio. Los contratos de futuros reflejaban una probabilidad de alrededor del 57% de una baja de un cuarto de punto en junio, frente al 55% previo a las cifras

* El índice dólar, que compara al billete verde con una canasta de seis monedas pares, cotizaba prácticamente estable

* El peso mexicano subía un 0,35%, a 17,1882 unidades por dólar, luego de dos sesiones de bajas, aunque se encaminaba a una pérdida semanal. El índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, subía un 0,22%, a 71.002,19 puntos

* En la víspera, las minutas de la última reunión del Banco de México mostraron que la mayoría de la junta de gobierno observa impactos inflacionarios de los nuevos impuestos a algunos productos y aranceles a importaciones de China, pero espera que sean temporales

* El real brasileño ganaba un 0,3%, a 5,1941 por dólar, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa perdía un 0,54%, a 187.515 puntos

* El peso chileno bajaba un 0,35%, a 867,20/867,50 unidades por dólar, presionado por una nueva caída en los precios del cobre, la mayor exportación del país, debido a un alza en los inventarios del metal. Asimismo, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedía un 0,11%, a 10.797,11 puntos

* El peso colombiano se debilitaba un 0,20%, a 3.706 unidades por dólar, en su tercera sesión de pérdidas; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP sumaba un 0,23%, a 2.391,92 puntos

* "Cierra una semana difícil para el peso colombiano que logra experimentar una desvalorización en lo corrido de la semana cercana al 1,29%, en contraste con sus pares regionales que experimentaban movimientos en menor magnitud", escribió la unidad en Colombia del Banco Itaú

* El peso mayorista argentino se mantenía estable a 1.391 unidades por dólar, en momentos en que el banco central (BCRA) sigue sumando compras de divisas para sus reservas. Mientras, el referencial de la bolsa de Buenos Aires, el Merval ganaba un 0,64% tras dispararse un 4,26% en la víspera

* La Cámara de Diputados de Argentina aprobó en la madrugada del viernes una reforma laboral impulsada por el presidente ultraliberal Javier Milei que pretende mejorar el clima inversor, pero que ha despertado una férrea resistencia de los sindicatos

* La moneda peruana, el sol depreciaba un leve un 0,06%, a 3,3560/3,3620 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima caía un 0,01%, a 1.393,12 puntos

(Reporte de Manuel Farías; Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por)