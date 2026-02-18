MERCADOS A. LATINA: monedas cotizan dispares y bolsas suben en línea con Wall St, atentas a datos EEUU

( )

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 18 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cotizaban dispares el miércoles y las bolsas subían en línea con Wall Street, mientras los inversores esperaban datos de la economía de Estados Unidos para calibrar el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal

* Más tarde en el día se conocerán las minutas de la última reunión de la Fed. Los inversores, además, esperan cifras de inflación y del Producto Interno Bruto el jueves y viernes

* Durante la jornada, se conoció que los nuevos pedidos de bienes de capital clave fabricados en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en diciembre y sus envíos se dispararon, lo que consolidó las expectativas de los economistas de que el gasto empresarial en equipos se haya mantenido sólido en el cuarto trimestre

* Además, la construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos repuntó en diciembre, pero la disminución de los permisos para futuras construcciones apuntó a una debilidad subyacente tras un alza de las tasas hipotecarias y los costos de los materiales

* Wall Street subía tras la apertura por el impulso de las acciones tecnológicas ante el menor temor por la Inteligencia Artificial

* En este escenario, el peso mexicano cotizaba prácticamente estable a 17,1248 unidades por dólar, consolidando en torno a sus mejores niveles en más de año y medio

* "Hasta la semana pasada suman tres semanas de disminuciones en las posiciones especulativas netas a favor del peso en el mercado de futuros de Chicago, por un total del 20,72%", dijo Banco Base en un reporte

* "Sin embargo, las posturas se mantienen elevadas, debido a que México se mantiene atractivo para realizar operaciones de carry trade, tomando ventaja de la elevada tasa de interés en comparación con economías avanzadas", agregó

* Mientras, el índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, subía un 0,62%, a 71.598,53 puntos, tras dos sesiones de bajas, atento a la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre

* El peso chileno subía un 0,37%, a 863,80/864,10 unidades por dólar, impulsado por el repunte del precio del cobre, la mayor exportación del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, sumaba un 0,71%, a 10.968,72 puntos

* El peso colombiano se depreciaba un 0,44%, a 3.665 unidades por dólar, tras cuatro sesiones de ganancias; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP subía un 0,34%, a 2.370,43 puntos

* El peso interbancario argentino se depreciaba un 0,53%, a 1.407 por dólar, en un contexto donde el banco central (BCRA) compra divisas para afianzar sus reservas internacionales

* Mientras, el índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires perdía un 0,8%, cotizando a contramano de sus pares de la región, afectado por la fuerte caída de la víspera de los ADR locales cotizados en Nueva York

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,03%, a 3,343460/3,3470 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima subía un 1,41%, a 1.378,49 puntos

* El Congreso de Perú aprobó el martes una moción de censura contra el presidente José Jerí, quien salió del cargo tras 130 días y en medio de un escándalo por haber tenido y ocultado varias reuniones con un empresario chino, lo que profundiza casi una década de inestabilidad política

* Los mercados de Brasil permanecían cerrados. (Reporte de Manuel Farías; Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier López de Lérida)