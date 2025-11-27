MERCADOS A. LATINA - Monedas cotizan entre estables y con bajas sin la referencia de Wall Street

Por Javier López de Lérida

SANTIAGO, 27 nov (Reuters) - Las monedas latinoamericanas cotizaban entre estables y con bajas el jueves, con los inversores tomándose un respiro tras tres sesiones de alzas y sin la referencia de Wall Street por el feriado del Día de Acción de Gracias, mientras que las bolsas mantenían el tono alcista del resto de la semana.

* Hasta el cierre del miércoles, las monedas y acciones latinoamericanas, medidas por los índices de MSCI, acumulaban un alza de 1,23% y 3,72%, respectivamente.

* El índice dólar subía un 0,01% a 99,6, tras haber retrocedido desde el máximo de seis meses que alcanzó hace una semana, y se encaminaba a su mayor caída semanal desde julio.

* Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management, instó a los inversores a revisar sus carteras de divisas por el deterioro del atractivo del dólar estadounidense.

* Si el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett, partidario de las bajas de tasas, es elegido próximo presidente de la Reserva Federal, sería un catalizador negativo para el dólar, han dicho inversores.

* La semana más corta de lo habitual en Estados Unidos ha limitado la actividad en los mercados globales.

* El peso mexicano subía un 0,05% a 18,3356 unidades por dólar, mientras que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, bajaba un 0,35% a 63.022,47 puntos, en un entorno de baja liquidez en los mercados por el feriado en Estados Unidos.

* "Hoy, el tipo de cambio USD/MXN presenta un comportamiento mixto por el poco volumen de operaciones ante el feriado de Thanksgiving en EUA", dijo la correduría Monex.

* El principal índice de la Bolsa de Brasil, el Bovespa, cotizaba con un alza de 0,14% a 158.294 unidades, en una sesión de escasa actividad, mientras que el real brasileño bajaba 0,32% a 5,3508 unidades por dólar.

* El peso mayorista argentino cotizaba con pocos cambios en 1.452,5 por cada dólar, sin presión de intervención desde el banco central (BCRA) que ubicaba el techo de la banda de flotación en 1.509,48 unidades. El índice accionario S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires ganaba un 0,27%.

* El Tesoro argentino adjudicó el miércoles títulos por 13,99 billones de pesos en efectivo (unos US$9.634 millones) para cubrir vencimientos, con una renovación que alcanzó al 96,48%.

* En Colombia, el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP, subía un 0,17% a 2.044,61 puntos; mientras que el mercado cambiario permanecía cerrado por el feriado en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias.

* El peso chileno bajaba un 0,46% a 929,80/930,10 unidades por dólar, presionado por el ligero avance del billete verde en los mercados internacionales y un retroceso en los precios del cobre. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA escalaba un 0,15% a 10.013,75 puntos, tras tocar un máximo histórico intradía y afianzarse por sobre la marca de 10.000 unidades que alcanzó en la víspera.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un leve 0,06% a 3,366/3,367 unidades por dólar, mientras que la Bolsa de Lima subía un 0,25% a 994,95 puntos. (Contribución de Nelson Bocanegra en Bogotá, Froilán Romero y Manuel Farías en Santiago, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)