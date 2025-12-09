MERCADOS A. LATINA - Monedas cotizan mixtas en la víspera de una esperada baja de tasas de la Fed

(Actualiza al cierre)

Por Javier López de Lérida

SANTIAGO, 9 dic (Reuters) - Las monedas latinoamericanas cotizaron mixtas pero con leves cambios el martes, el día anterior a lo que se espera que sea una nueva baja de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que los mercados han internalizado desde hace más de una semana.

* El banco central estadounidense comenzó el martes una reunión de dos días para decidir su política monetaria, con las apuestas en el mercado abrumadoramente en favor de una reducción del costo del dinero, por lo que la atención se centra en cuáles serán las previsiones de sus autoridades y los comentarios de su presidente, Jerome Powell.

* Una tasa de interés más baja en Estados Unidos mejora el atractivo de los mercados emergentes, que ofrecen rendimientos nominales más altos, y además tiende a impulsar la demanda en la mayor economía del mundo.

* Sin embargo, una gran parte del efecto del recorte se había incorporado durante la semana pasada. El índice MSCI de monedas latinoamericanas, que subió un 0,1% en la sesión, había tocado un máximo histórico de 3.370,48 puntos el viernes, después de una racha de nueve sesiones consecutivas de alzas.

* El índice dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, subía un 0,15% hasta situarse en 99,23 unidades.

* En Brasil, la moneda se debilitó un 0,35%, a 5,4411 reales, el día en que se anunció la postulación de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a la presidencia, lo que borró las expectativas de que el gobernador de Sao Paulo y favorito de los mercados, Tarcísio de Freitas, se presente.

* El principal índice bursátil, el Bovespa, revertía al final de la sesión las fuertes pérdidas que habían seguido al anuncio de Bolsonaro de que su candidatura era irreversible, y subía un 0,38%, a 158.794 puntos.

* "Al insistir en mantener la candidatura dentro de la familia, el padre de Bolsonaro está perjudicando la campaña de la oposición para derrotar al presidente Lula da Silva, que buscará un cuarto mandato el año que viene", dijo Geronimo Mansutti, analista senior de crédito para Latinoamérica en Tellimer Research, que criticó la política fiscal del actual presidente.

* El peso y la bolsa mexicana cotizaron volátiles tras el reporte de una inflación de noviembre más alta de lo esperado, pese a que no se espera que cambien las perspectivas de un nuevo recorte de tasas de interés del Banco de México.

* El peso mexicano subía por la tarde un 0,38%, a 18,1878 unidades por dólar, mientras que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, ganaba un 0,58%, a 63.894,24 puntos.

* En Argentina, el índice líder S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires perdió un 1,95%, mientras que el peso en el mercado mayorista se depreció un 0,55%, a 1.443 por dólar.

* El Ministerio de Economía argentino anunció una nueva baja de los impuestos a las principales exportaciones agrícolas y dijo que busca colocar el miércoles un bono por 1.000 millones de dólares.

* El peso chileno cerró con una baja de un 0,36%, a 925,80/926,10 unidades por dólar, presionado por el avance del billete verde en los mercados globales y un fuerte retroceso en el precio del cobre. El principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, descendió un 0,42%, a 10.179,93 puntos.

* Los mercados chilenos volvieron a operar tras el feriado del lunes y ya se posicionan para la segunda vuelta electoral del domingo, para la que las encuestas favorecen al candidato opositor de extrema derecha.

* El peso colombiano cerró con una caída un 0,64%, a 3.865 unidades por dólar, tras el feriado del lunes y sumando una tercera sesión de pérdidas; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP retrocedía un 0,43%, a 2.121,72 puntos.

* Los mercados en Perú cerraron por un feriado. (Contribución de Nelson Bocanegra en Bogota, Manuel Farías y Froilán Romero en Santiago, Hernan Nessi y Walter Biancho en Buenos Aires, y Niket Nishant. Escrito por Javier López de Lérida. Editado por Javier Leira)