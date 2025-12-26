MERCADOS A. LATINA - Monedas cotizan mixtas, real cae tras apoyo de Bolsonaro a hijo para elecciones

( )

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 26 dic (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cotizaban dispares el viernes al cierre de una semana marcada por la baja liquidez ante el festivo por Navidad y con el real brasileño cayendo con la mira puesta ya en las elecciones presidenciales del 2026.

* El dólar, medido por la canasta que lo compara con seis monedas pares cotizaba prácticamente estable, en medio de la falta de catalizadores económicos a fin de año, pero ha cedido contra las monedas de la región este año en medio de los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y con expectativas de nuevas rebajas el próximo año.

* El real brasileño perdía un 0,42%, a 5,5425 por dólar, mientras que el referencial bursátil Bovespa bajaba un 0,36%, a 159.900 puntos, luego de que el expresidente Jair Bolsonaro confirmó su respaldo a la candidatura de su hijo Flávio para la carrera presidencial del 2026.

* El apoyo reduce las probabilidades de que el gobernador de Sao Paulo Tarcísio de Freitas, visto como más cercano a los mercados y que podría tener más probabilidades de vencer al mandatario Luis Inácio Lula da Silva, se presente a la carrera presidencial.

* En la sesión, el Banco Central de Brasil vendió US$2.000 millones en dos subastas con compromiso de recompra para entregar liquidez al mercado.

* El peso mexicano subía un 0,11%, a 17,8895 unidades por dólar, mientras que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, sumaba un 0,29%, a 65.806,02 puntos.

* "El peso inicia la sesión con pocos cambios (...) Es importante recordar que los días entre Navidad y Fin de Año se reduce la liquidez en los mercados financieros y también se modera el flujo de información económica relevante, incluyendo noticias e indicadores económicos. Por este motivo, el tipo de cambio muestra un comportamiento lateral", dijo Banco Base.

* El peso chileno subía un 0,11%, a 904,20/904,50 unidades por dólar, impulsado por un repunte en los precios del cobre, el mayor envío del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzaba un 0,73%, a 10.463,20 puntos.

* El peso colombiano subía un 0,35% a 3.725 unidades por dólar, en su sexta sesión al alza, impulsado por oferta de dólares del Gobierno tras una operación de manejo de deuda pública por casi US$6.000 millones que realizó el pasado viernes; mientras que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP, retrocedía un marginal 0,04% a 2.080,7 puntos.

* El peso mayorista argentino cedía un 0,1%, a 1.452,5 unidades por dólar, y los negocios a futuro mostraban valores referenciales de 1.489 unidades para la liquidación a finales de enero. Mientras, el índice accionario líder S&P Merval, que el viernes pasado marcó un máximo intradía, subía un 0,23%.

* En Perú, no operaba el mercado de cambios por un asueto público. (Reporte de Manuel Farías; reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, editado por Javier López de Lérida)