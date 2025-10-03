Mercados A. Latina - Monedas, dispares en medio de expectativas de recortes de tasas de la Fed y cierre del Gobierno de EEUU

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 3 oct (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cotizaron dispares el viernes, en medio de la debilidad del dólar a nivel global ante expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal y la ansiedad por el cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos.

* La paralización de actividades en partes del Gobierno estadounidense dejó a los inversores sin reportes económicos cruciales del mercado laboral antes de la reunión de la Fed de fines de mes. Sin embargo, autoridades han dicho que tomarán la decisión con los datos que tengan a la mano.

* "El cierre de gobierno no solo se ve reflejado en la falta de datos del mercado laboral el día de hoy, sino que eleva la probabilidad de que, cuando vuelvan a publicarse, aumente el número de personas desempleadas. De esta forma, se refuerza la expectativa de que la Reserva Federal recortará su tasa en cada una de las dos reuniones que restan en el año", dijo Grupo Financiero Actinver.

* Para la jornada se esperaba el crucial dato de nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de septiembre, que fue suspendido ante el cierre del Gobierno.

* El vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, dijo el viernes que los banqueros centrales tendrán información adecuada para su reunión del 28 y 29 de octubre, incluso si el empleo y otros informes del Gobierno federal siguen retrasados por el cierre en curso del Gobierno.

* El viernes, en tanto, se conoció que la actividad del sector servicios estadounidense se estancó en septiembre en medio de una fuerte ralentización de los nuevos pedidos, mientras que la debilidad del empleo se sumó a la creciente evidencia de la atonía del mercado laboral debido a la disminución de la demanda y la oferta de trabajadores.

* Los mercados dan casi por descontado que la Fed reducirá el costo del crédito en 25 puntos básicos en la reunión del 28 y 29 de este mes.

* Pero en ese escenario el jefe de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, se mostró reticente el viernes a comprometerse a una serie de recortes de tasas ya que la inflación sigue por sobre el objetivo del 2%. Aunque el gobernador del banco central Stephen Miran volvió a presionar a favor de una senda agresiva de recortes de tasas.

* El peso mexicano subía un 0,15%, a 18,3926 por dólar hacia el cierre de los negocios.

Mientras, el principal índice bursátil de México, el S&P/BMV IPC, bajó preliminarmente un 0,44%, a 61.946,79 puntos.

* El real brasileño revirtió una leve baja y cerró con una ganancia del 0,1%, a 5,3345 unidades por dólar, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa subió preliminarmente un 0,19%, a 144.217,59 puntos, aunque acumuló una baja semanal del 0,85%.

* El peso chileno cedió leves ganancias iniciales y cerró la jornada con un retroceso del 0,04%, en 963,90/964,20 unidades por dólar, y acumuló una caída semanal del 0,31%. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, descendió un 0,11%, a 8890,51 puntos.

* El peso colombiano finalizó con alza de un 0,44%, a 3870 unidades por dólar, con lo que acumuló en la semana una apreciación del 0,82%; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP se valorizó un 0,67% en la sesión, a 1861,27 puntos.

* El peso mayorista argentino cotizó estable en 1425 por dólar, con intervención del Tesoro para regular la liquidez del mercado, y acumuló un descenso semanal del 6,67%.

* Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo el viernes que tuvo una muy buena llamada con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para coordinar apoyo a las reformas integrales que está llevando adelante Argentina.

* El índice accionario S&P Merval, en tanto, perdió preliminarmente un 0,2%, aunque en la semana repuntó un 0,8%.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,35% a 3,461/3,464 unidades por dólar y mejoró un 0,87% en la semana. Por su parte, la Bolsa de Lima subió un 0,34% a 1012,42 puntos. (Reporte de Manuel Farías; reporte adicional de Froilán Romero en Santiago; Nelson Bocanegra en Bogotá; Noé Torres en Ciudad de México; Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Natalia Ramos)