MERCADOS A. LATINA: monedas extienden alzas frente al dólar en víspera de la decisión de la Fed

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 27 ene (Reuters) - La mayoría de monedas de América Latina operaban con alzas en las primeras horas de negocios del martes, en medio de un retroceso global de la divisa estadounidense en víspera de que se conozca la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos en materia de política monetaria.

* El escenario central de los inversionistas es que el banco central estadounidense mantenga estable su tasa de interés de referencia, mientras el dólar sigue condicionado a nivel global más por factores políticos e institucionales que por sorpresas macroeconómicas.

* "La cercanía de la decisión de la Fed, las dudas persistentes sobre su independencia ante el eventual nombramiento de un nuevo presidente y el riesgo de un cierre parcial del gobierno mantienen acotados los intentos de recuperación del dólar. Este contexto externo relativamente benigno continúa siendo, en principio, favorable para las monedas latinoamericanas", escribió la correduría Acciones y Valores, desde Bogotá.

* En Brasil, el real se fortalecía un 0,59% a 5,2500 unidades por dólar; al tiempo que el índice de acciones Bovespa se valorizaba un 2,11% a 182.485,16 puntos.

* El peso mexicano subía un 0,36% a 17.2742 unidades por dólar y el principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado local, escalaba un 0,14% a 68.800,67 puntos.

* El peso chileno se fortalecía un 0,38%, a 859,20/859,50 unidades por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA escalaba un 0,51% y marcaba un nuevo máximo histórico de 11.608,02 puntos.

* La moneda peruana, el sol, mejoraba un 0,06% a 3,347/3,349 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima avanzaba un 0,94% a 1.414,17 puntos.

* El peso colombiano se debilitaba un 0,14% a 3.690 unidades por dólar, afectado por factores idiosincráticos asociados a la cercanía de elecciones legislativas y presidenciales, incertidumbre en materia fiscal y a pocos días de la reunión de política monetaria del Banco Central local, de la que se espera el inicio de un ciclo de incremento de tasas de interés. En la bolsa, el índice accionario de la bolsa local, el MSCI COLCAP, subía un 1,16% a 2.550,86 puntos.

* En Argentina, el peso perdía un 0,35% a 1.443 por dólar; en tanto que el índice líder S&P Merval ganaba un 1,2%.

(Reporte de Nelson Bocanegra. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago y Hernán Nessi en Buenos Aires, Editado por Juana Casas)