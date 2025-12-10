MERCADOS A. LATINA - Monedas inician con sesgo alcista, atentas a reunión de la Fed, que recortaría tasas

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 10 dic (Reuters) - La mayoría de las monedas de América Latina operaban con tendencia alcista frente al dólar en las primeras horas de sesión del jueves, expectantes al resultado de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

* Si bien los mercados dan por descontado una disminución de las tasas de interés del banco central estadounidense, los agentes están pendientes del tono del comunicado que muestre señales de lo que serán los movimientos futuros del organismo.

* Para Paula Chaves, analista de mercados de HFM, el dólar enfrenta un sesgo estructural de debilidad, mientras que las monedas latinoamericanas entran en ventaja por el diferencial de tasas de interés con Estados Unidos con rendimientos reales más atractivos en medio de las decisiones de la Fed.

* "Aunque el mercado da por hecho un recorte de tasas por parte de la Fed hoy, el impacto no dependerá de la decisión en sí, sino del mensaje para el próximo año", dijo.

"Un discurso "dovish" reforzaría la narrativa de liquidez abundante y dólar débil, permitiendo que las monedas latinoamericanas amplíen su avance. Uno "hawkish" daría respiro al dólar y podría detonar correcciones rápidas en monedas como el peso mexicano, el colombiano y el chileno", agregó Chaves.

* En Brasil, el real se apreciaba un 0,48% a 5,4591 unidades por dólar; al tiempo que el índice de acciones Bovespa sumaba un 0,14% a 158.199,22 puntos.

* "Las monedas de América Latina se encuentran relativamente bien valoradas en América Latina y vemos un buen espacio para que continúen su buen comportamiento", dijo Ernesto Revilla, economista jefe de Citi para América Latina.

* El peso chileno subía un 0,19% a 924,00/924,30 unidades por dólar, impulsado por un repunte del cobre, la principal exportación del país, ante expectativas de que China, principal consumidor de metales, adopte nuevas medidas de estímulo, especialmente para su maltrecho sector inmobiliario.

* En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzaba un 0,37%, a 10.222,72 puntos.

* El peso colombiano se recuperaba un 0,21% a 3.857 unidades por dólar, luego de tres sesiones de pérdidas; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP, cedía un 0,35% a 2.116,1 a puntos.

* En Argentina, el peso interbancario se apreciaba levemente a 1.441,50 unidades por dólar y el índice accionario líder S&P Merval ganaba un leve 0,2%, manteniéndose cerca de sus valores máximos históricos, expectantes a la licitación de un bono dolarizado bajo legislación local que buscará cubrir parte de vencimientos en enero por unos 4.200 millones de dólares.

* En contraste, el peso mexicano bajaba un 0,11%, a 18,1993 unidades por dólar, mientras que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, caía un 0,23%, a 63.546,34 puntos, en medio de la cautela por la decisión de la Fed.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,21% a 3,371/3,372 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima mejoraba un 0,11% a 1.048,54 puntos. (Reporte de Nelson Bocanegra. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago y Hernán Nessi en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)