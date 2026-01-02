MERCADOS A. LATINA-Monedas inician el año mixtas tras estelar 2025, esperan datos de EE. UU. la próxima semana

(.)

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 2 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina iniciaban el año con un desempeño dispar el viernes, luego de un estelar 2025, en medio de un ligero avance del dólar ⁠en los mercados globales y con los ⁠mercados en espera de nuevos datos de Estados Unidos que permitan anticipar las futuras medidas de la Reserva Federal con relación a las tasas de interés.

* El dólar comenzó el viernes el año 2026 con una tendencia ligeramente positiva, después de caer ⁠el año ‌pasado frente a ​la mayoría de las divisas, mientras el yen retrocedía a mínimos de 10 meses, a la espera de los datos. El índice dólar, que mide ​la cotización de la divisa estadounidense frente a otras seis importantes monedas, subía alrededor de un 0,2%, tras registrar un descenso del ‌9,4% en 2025, su mayor caída en ocho años.

* La semana que viene se ‌publicarán cifras económicas como las nóminas estadounidenses y de desempleo, ​que darán pistas sobre la salud del mercado laboral y sobre dónde puede acabar la tasa de interés oficial de la Fed este año.

* En medio de ese escenario, el peso mexicano cotizaba en 17,9180 unidades, con una ganancia de un 0,35%. La moneda local registró en 2025 su mejor año en al menos tres décadas, con un retorno acumulado de alrededor de 13,5%.

* "Se proyecta que, mientras el tipo de cambio se mantenga por debajo de la resistencia de 18,20, el sesgo seguirá siendo de consolidación lateral", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

* Mientras, el principal índice accionario S&P/BMV IPC , que integran las 35 empresas más ⁠líquidas del mercado mexicano, subía un 0,61%, a 64.700,03 puntos, después de escalar casi un 30% en 2025.

* El real brasileño se apreciaba un 0,99%, a 5,4227 unidades por dólar, tras ​avanzar alrededor de un 11% en 2025; mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un 0,14%, a 161.370,35 puntos, luego de superar los 162.000 puntos previamente. El Bovespa trepó casi un 34% el año pasado.

* El peso argentino en el mercado interbancario se depreciaba un 0,55% en la primera sesión del año a 1.463 unidades por dólar bajo una nueva fase del programa monetario depuesto por el banco central (BCRA) que apunta a acumular reservas internacionales.

* A partir de este lunes, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo del ⁠dato de inflación mensual de dos meses previos, por lo que desde hoy hasta fin de mes, el movimiento mensual del techo y piso de ​la banda cambiaria correrá al 2,5% mensual correspondiente a la inflación de noviembre pasado.

* Por su parte, el mercado bursátil operaba con alza del 1,2% en su índice líder S&P Merval, mientras que los bonos en el mercado extrabursátil local mostraban una leve tendencia declinante.

* El peso chileno bajaba un 0,20%, a 901,80/902,10 por dólar, tras cotizar por debajo de las 900 unidades ‍más temprano y luego de un alza acumulada del 10,72% en 2025. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, operaba estable en 10.483,32 unidades, luego de dispararse un 56,2% en el 2025.

* La economía chilena creció un 1,2% en noviembre, por debajo de las expectativas, apoyada en los servicios y el comercio, informó el viernes el Banco Central. El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que representa cerca de un 90% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, cayó 0,6% en términos ​desestacionalizados frente a octubre, dijo el organismo.

* El peso colombiano perdía 1,24% a 3.827 unidades por dólar en las primeras operaciones, tras avanzar un 14,2% el año pasado, y en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP subía un 0,51% a 2.078,66 puntos.

* Los mercados peruanos permanecían cerrados el viernes debido a un feriado local.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis ‍Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires; Editado por Manuel Farías)