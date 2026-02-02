MERCADOS A. LATINA: monedas operan dispares en medio de alza del dólar, caída de materias primas

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 2 feb (Reuters) - Los mercados de América Latina operaban dispares el lunes, en medio de un alza global del dólar y de la caída de materias primas, tras la elección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Kevin Warsh para suceder a Jerome Powell al frente del banco central en mayo.

* El anuncio causó una ola de ventas en los mercados de materias primas, con fuertes pérdidas del oro, la plata, el petróleo y los metales industriales.

* Como reacción a ello, el peso chileno bajaba un 0,17%, a 869,70/870,00 unidades por dólar en medio del fuerte retroceso en los precios del cobre, la mayor exportación del país. Asimismo, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA caía un 0,51%, a 11.363,68 puntos.

* Más temprano se conoció que la economía chilena creció un 1,7% en diciembre. El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que representa cerca de un 90% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, subió 0,6% en términos desestacionalizados frente a noviembre.

* Pero el mayor movimiento en la región se daba en el peso colombiano, que se apreciaba un 1,73% a 3.626,30 unidades por dólar, después de que el viernes el Banco Central incrementó en 100 puntos base su tasa de interés de referencia a un 10,25%, mucho más que lo esperado por el mercado y su primer alza del costo referencial del dinero en casi tres años. Mientras, el índice accionario de la bolsa local, el MSCI COLCAP, se desvalorizaba un 1,37% a 2.440,78 puntos.

* En México los mercados permanecían cerrados por un feriado local.

* En Brasil, el real se debilitaba un 0,04% a 5,2591 unidades por dólar; al tiempo que el índice de acciones Bovespa subía un 0,35% a 182.005,3 puntos.

* En Argentina, el peso operaba con baja del 0,28% a 1.451 unidades por dólar; en tanto que el índice líder S&P Merval caía un 1,43%, luego de ganar un 4,85% en enero.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,18% a 3,363/3,364 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima perdía un 0,31% a 1.359,83 puntos. (Reporte de Nelson Bocanegra. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago y Hernán Nessi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)