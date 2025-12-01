MERCADOS A. LATINA - Monedas operan mixtas en medio de baja del dólar por expectativas sobre tasas Fed

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 1 dic (Reuters) - Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el lunes, en medio de un retroceso del dólar en los mercados globales por expectativas de un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en su reunión de este mes.

* En las últimas semanas, los operadores han aumentado las apuestas a una bajada de las tasas de interés en diciembre, a raíz de unos datos estadounidenses más débiles y de los comentarios moderados de varias autoridades, como el Gobernador de la Fed Christopher Waller, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados valoran ahora en un 88% la posibilidad de un recorte de tasas.

* Ahora los mercados están atentos al informe de empleo ADP de noviembre, que se publicará el miércoles, y las cifras del gasto en consumo personal básico de Estados Unidos de septiembre, que se publicarán el viernes, para obtener más pistas sobre los próximos movimientos de la Fed.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes divisas, retrocedía alrededor de un 0,3%.

* El peso mexicano cotizaba en 18,2628 por dólar, con un alza del 0,15% frente al precio de referencia de LSEG del viernes, en medio del descenso del dólar en los mercados externos.

* "Hoy, el peso gana terreno gracias a la debilidad del billete americano, mientras que los inversores esperan conocer datos económicos locales que proveerán información relevante sobre la economía durante la semana", dijo la correduría Monex.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,28%, a 63.417,6 puntos, después de una apertura en positivo.

* El real brasileño se depreciaba un 0,07%, a 5,3399 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo cedía un 0,53%, a 158.224,59 puntos.

* En Argentina, el peso se mantenía estable a 1.451 por dólar, ubicándose dentro de la banda de flotación vigente para este lunes de entre 925,53 y 1.511,48 pesos por dólar, mientras que los negocios a futuro se pactaban a 1.476 unidades para fin de año.

* "El Gobierno apuesta a la demanda estacional de pesos de diciembre para empezar a comprar reservas sin presionar ni en el tipo de cambio ni en la demanda de títulos del Tesoro", dijo la consultora Eco Go.

* En tanto, el índice bursátil Merval perdía un 0,65%, tras escalar un 9,59% durante la semana pasada y finalizar noviembre con un avance del 0,79%.

* "En acciones vamos a un mercado muy alcista, que seguramente nos dejara con buenas utilidades de cara a los próximos 45 días", mientras que "los instrumentos financieros en pesos lucen poco atractivos, pero muchos operadores han tomado caución al 18% anual, y se han colocado a tasas superiores al 30% anual, con una brecha más que interesante", dijo el analista Salvador di Stefano.

* El peso chileno subía un ligero 0,08%, a 926,50/926,80 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedía un 0,61%, a 10.067,32 unidades. La semana pasada alcanzó el hito de las 10.000 unidades por primera vez en la historia.

* La economía chilena creció un 2,2% en octubre, informó el lunes el Banco Central. El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que representa cerca de un 90% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, avanzó 0,7% en términos desestacionalizados frente a septiembre.

* El peso colombiano perdía un 0,39% a 3.770 unidades por dólar y en la Bolsa de Colombia el índice referencial MSCI COLCAP retrocedía un 0,09% a 2.071,48 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,15% a 3,361/3,370 unidades por dólar, luego de cerrar noviembre con una leve mejora del 0,12%. Por otra parte, la Bolsa de Lima subía un 0,39% a 1.009,68 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Manuel Farías en Santiago, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Manuel Farías)