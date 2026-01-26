MERCADOS A. LATINA: monedas operan mixtas en medio de estabilidad del dólar con mercados en espera de la Fed

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 26 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el lunes, en medio de la estabilidad del dólar en los mercados globales, en el inicio de una semana que estará marcada por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

* La Reserva Federal celebrará esta semana una reunión en la que es probable que mantenga las tasas de interés, aunque la cita está ensombrecida por una investigación penal del Gobierno del presidente Donald Trump al jefe de la entidad, Jerome Powell, un intento de despedir a la gobernadora Lisa Cook y la próxima nominación de un sucesor al frente del banco central estadounidense.

* Los datos económicos desde la última reunión de diciembre han mostrado pocos cambios en las tendencias del mercado laboral o de la inflación, ofreciendo escaso impulso para orientar sobre cuándo podrían volver a bajar las tasas.

* El crecimiento del empleo ha sido débil, pero la tasa de desempleo bajó en diciembre al 4,4%, en un contexto de fuerte crecimiento económico y gasto de los consumidores. El índice de precios de los gastos de consumo personal, que la Fed utiliza para su objetivo de inflación del 2%, fue algo superior al esperado, del 2,8%, en noviembre.

* El lunes, el Departamento de Comercio reportó que el índice de evolución de los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos subió un 5,3% en noviembre respecto al mes anterior, cifra que superó por lejos las expectativas del mercado que esperaba un alza del 3,2%, de acuerdo a un sondeo de Reuters.

* El peso mexicano cotizaba en 17,3645 unidades, con un retroceso de un 0,05% frente al precio de referencia de Reuters del viernes, a pesar de la debilidad de la divisa estadounidense, mientras los inversores se preparaban para la decisión de política monetaria de la Reserva Federal el miércoles.

* "La depreciación del peso ocurre a pesar de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0,27%, de acuerdo con su índice ponderado, tocando un mínimo no visto desde el 17 de septiembre del 2025, debido a la posición proteccionista de Estados Unidos", dijo Banco Base en una nota de análisis.

* La tasa de desempleo desestacionalizada de México fue de un 2,6 por ciento en diciembre, dijo el lunes el instituto nacional de estadísticas. En la cifra no ajustada por estacionalidad, la tasa de desempleo fue de un 2,4 por ciento en diciembre, según el INEGI.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, avanzaba un 0,68%, a 68.616,42 unidades.

* El real brasileño se apreciaba un 0,32%, a 5,2724 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajaba un 0,51%, a 177.943,37 puntos.

* El déficit en la cuenta corriente de Brasil alcanzó un 3,02% del Producto Interno Bruto en 2025, comparado con un 3,03% del año anterior, de acuerdo con datos divulgados el lunes por el Banco Central.

* En Argentina, el peso se veía depreciado un ligero 0,14% a 1.437 por dólar mientras que el riesgo país rondaba los 528 puntos básicos, para lograr reafirmar el quiebre de la línea de las 550 unidades luego de varias semanas.

* "El BCRA promedió en la última semana compras diarias por 58 millones de dólares, mientras que en las últimas 15 ruedas compró a un ritmo de 65 millones diarios", reportó el Grupo SBS.

* En tanto, el índice bursátil Merval porteño perdía apenas un 0,22% por reacomodamiento de negocios y los bonos extrabursátiles arrojaban una preapertura ligeramente alcista.

* El peso chileno escalaba un 1,13%, a 861,70/862,00 por dólar, su nivel más alto desde diciembre de 2023. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, operaba estable en 11.498,47 unidades.

* El peso colombiano se depreciaba un 0,41% a 3.665 unidades por dólar, en su segunda sesión de pérdidas, aunque manteniéndose cerca de su nivel más fuerte de los últimos cinco años y medio; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP escalaba un marginal 0,05% a 2.483,92 puntos.

* "En el frente interno, la tasa de cambio continúa influenciada por la coyuntura fiscal y financiera local, en particular por los flujos asociados a operaciones del Gobierno y por expectativas regulatorias que siguen incidiendo sobre la oferta de divisas, escribió Paula Chaves analista de mercados de HFM.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,06% a 3,350/3,351 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima subía un 1,82% a 1.389,55 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)