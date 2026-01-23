MERCADOS A. LATINA: monedas operan mixtas en medio de estabilidad global del dólar

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 23 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el viernes, en medio de la estabilidad del dólar en los mercados globales y menores expectativas de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, tras los últimos datos publicados en la víspera.

* El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios por desempleo aumentó marginalmente la semana pasada en 1.000, a una cifra desestacionalizada de 200.000. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado 210.000 solicitudes para la última semana.

* Un informe separado de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio mostró que el PIB aumentó a una tasa anualizada revisada al alza del 4,4%, el ritmo más rápido desde el tercer trimestre de 2023.

* Los mercados también comenzaron a retomar la calma tras las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con relación a Groenlandia y sus amenazas de aplicar nuevos aranceles a varios países de la Unión Europea.

* Trump retiró el miércoles sus amenazas arancelarias sobre productos europeos y descartó tomar Groenlandia por la fuerza. Eso calmó a los inversores en deuda pública que habían vendido bonos del Tesoro los últimos días en medio de la tensión global entre Estados Unidos y Europa.

* El índice dólar, que mide la fortaleza de la divisa frente a una cesta de seis monedas, se mantenía prácticamente estable, cerca de sus niveles más bajos del año tras registrar el jueves su mayor caída en un día en seis semanas.

* El peso mexicano cotizaba en 17,4546 unidades, uno de sus mejores niveles desde junio de 2024, con un avance de un 0,11% frente al precio de referencia de Reuters del jueves. En la semana sumaba un retorno cercano al 0,10% y especialistas creen que aún tendría espacio para seguir ganando terreno.

* "Hoy se cumplen tres días que el tipo de cambio cotiza en un canal entre 17,40 y 17,50, señal de consolidación en estos niveles", dijo Banco Base, en una nota de análisis. "De perforar el soporte de 17,40, podría observarse un movimiento del tipo de cambio hacia el nivel psicológico de 17,00", agregó.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,30%, a 68.141,45 unidades.

* Por su parte, el real brasileño se depreciaba un 0,18%, a 5,2939 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un 0,52%, a 176.502,19 unidades.

* En Argentina, el peso en la ronda interbancario ARS=RASL caía un leve 0,14% a 1.431,5 por dólar, un 8,61% por debajo del techo de la banda de flotación vigente en la fecha, mientras que los negocios con liquidación a mayo se pactaban a 1.580 unidades.

* El Banco Central logró comprar en lo que va de enero 905 millones de dólares, con reservas netas por 45.399 millones de dólares, según datos provisorios de la entidad.

* En tanto, el índice bursátil Merval subía un limitado 0,4% en una plaza selectiva, donde lo títulos de la petrolera estatal YPF ganaban un 0,28%.

* El peso chileno avanzaba un 0,32%, a 870,00/870,30 por dólar, apoyado en un repunte en los precios del cobre, la mayor exportación del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, subía un 0,19%, a un máximo histórico de 11.528,62 unidades.

* El peso colombiano caía 1,24% a 3.647 unidades por dólar, y en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP perdía un 0,39% a 2.424,21 puntos

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,09% a 3,350/3,351 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima subía un 0,54% a 1.347,35 puntos.

