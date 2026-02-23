MERCADOS A. LATINA: monedas operan mixtas en medio de incertidumbre política por aranceles en EE. UU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 23 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina mostraban un desempeño dispar el lunes, en medio de la incertidumbre política generada en Estados Unidos tras la decisión de la Corte Suprema de anular los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, que podría complicar un panorama ya inestable para los mercados de divisas

* La Corte Suprema dictaminó el viernes que Trump se había excedido en su autoridad al imponer aranceles generalizados, lo que le llevó a arremeter contra el tribunal y anunciar un gravamen general del 15% sobre las importaciones

* Trump también insistió en que deben mantenerse los acuerdos de aranceles más elevados con los socios comerciales

* Los nuevos aranceles de Trump tendrán una vigencia de 150 días y no está claro si Estados Unidos debe reembolsar a los importadores los aranceles ya pagados. La Corte Suprema no se pronunció al respecto

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas y que se había visto golpeado tras la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles, revirtió pérdidas de primera hora y subía un 0,25%

* El peso mexicano lideraba las pérdidas entre sus pares de la región con una pérdida del 0,46% a 17.195,1 unidades, debido a la aversión al riesgo generada por una escalada de violencia en el país tras la muerte del poderoso capo de la droga, Nemesio Oseguera "El Mencho", en una operación militar

* El peso mexicano es la divisa más depreciada hoy, debido a mayor aversión al riesgo sobre México ante los eventos de violencia que se registraron a partir del domingo en varias zonas del país", dijo Banco Base en un reporte

* "La aversión al riesgo se debe a que persiste la incertidumbre sobre la duración e intensidad de estos eventos, lo que es negativo para el desarrollo con normalidad de la actividad económica en México"

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, perdía un 0,89%, a 70.802,41 unidades, también presionado por la escalada de violencia en el país

* Mientras, la economía de México creció en el cuarto trimestre levemente por sobre lo que se había estimado preliminarmente, debido a una revisión favorable de las actividades primarias. El Producto Interno Bruto (PIB) avanzó un 0,9%, según cifras desestacionalizadas divulgadas el lunes por el instituto nacional de estadística, INEGI

* En cambio, el real brasileño se apreciaba un 0,35%, a 5,1594 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo caía un 0,46%, a 189.662,35 puntos

* En Argentina, el peso mayorista se apreciaba un 0,4% a 1.370 unidades por dólar, manteniendo niveles máximos en cuatro meses, en momentos en que el banco central (BCRA) sigue sumando compras de divisas para sus reservas

* "El Banco Central (BCRA) ya lleva comprados más de 1.200 millones de dólares en febrero y 2.400 millones en el año", dijo Roberto Geretto de Adcap. "Al momento todos los pesos producidos fueron esterilizados, donde de hecho la base monetaria viene cayendo en lo que va del 2026"

* En tanto, el índice bursátil Merval caía un 1,1%, en un contexto global cauto hacia las inversiones de riesgo. Este indicador bursátil subió un 2% la semana pasada

* El peso chileno operaba estable en 866,40/866,70 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzaba un 0,43%, a 10.901,73 unidades

* El peso colombiano se recuperaba un 0,34% a 3.705 unidades por dólar, luego de tres sesiones de pérdidas; al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP se valorizaba un 2,06% a 2.467,36 puntos

* La moneda peruana, el sol subía un 0,15%, a 3.3550/335,80 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima subía un 0,54%, a 1.410,23 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires; Editado por Manuel Farías)