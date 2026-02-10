MERCADOS A. LATINA-Monedas operan mixtas en medio de una baja del dólar, atentas a datos EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 10 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el martes, en medio de un retroceso del dólar en los mercados globales y con atención de los inversores puesta en la publicación de datos económicos estadounidenses cruciales

* Esta semana, la atención de los inversores se centrará especialmente en los informes mensuales sobre el empleo y los precios al consumidor en Estados Unidos

* La Oficina del Censo del Departamento de Comercio reportó el martes que las ventas minoristas en Estados Unidos se mantuvieron inesperadamente sin cambios en diciembre, lo que situó el gasto de los consumidores y la economía en general en una senda de crecimiento más lento en el nuevo año

* Mientras, los precios de importación de Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en términos interanuales en diciembre y el crecimiento de los costos laborales se ralentizó inesperadamente en el cuarto trimestre, lo que provocó el menor aumento anual en cuatro años y medio, según cifras también conocidas el martes

* El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis importantes divisas, retrocedía alrededor de un 0,3%

* El peso mexicano cotizaba en 17,2218 por dólar, con una pérdida de un 0,24%, después de dos jornadas de ganancias, siguiendo un debilitamiento de los mercados en el exterior tras la publicación del reporte más débil que lo previsto de las ventas minoristas estadounidenses

* Para el resto del día la atención de los inversores estaba puesta en la participación de los funcionarios de la Reserva Federal Beth Hammack y Lorie Logan en distintos actos públicos

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, descendía un 0,13% a 71.413,60 puntos, arrastrado principalmente por firmas del sector minero. El lunes subió a un récord de 71.551,29 unidades

* En cambio, el real brasileño se apreciaba un 0,11%, a 5,1884 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo cedía un 0,28%, a 185.723,53 puntos

* Los precios en la mayor economía de América Latina subieron un 4,44% en los 12 meses hasta enero, frente al 4,26% del mes anterior, pero siguen respaldando las expectativas de una futura relajación monetaria. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que se situara en el 4,43%

* En Argentina, el peso mayorista subía más de un 1% a 1.400 por dólar, a su mayor nivel desde octubre pasado, y tras el salto también del 1% el lunes, solo contenido por la intervención del BCRA a favor de las reservas internacionales

* La autoridad monetaria compró el lunes 176 millones de dólares del mercado interbancario y suma 1.652 millones en el transcurso del 2026

* En tanto, el índice bursátil Merval ganaba un 0,45%, mientras que los bonos soberanos arrojaban una ligera tendencia alcista en su preapertura

* Antes del cierre del mercado el martes se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que habría avanzado un 2,5%, según la mediana de un sondeo de Reuters

* El peso chileno subía un ligero 0,11%, a 853,90/854,20 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedía un 1,18%, a 11.117,88 unidades

* El peso colombiano se recuperaba un 0,38% a 3.644 unidades por dólar; mientras que en la bolsa el índice accionario, el MSCI COLCAP sumaba un 0,17% a 2.400,1 puntos

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,03% a 3,357/3,358 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima caía un 0,38% a 1.431,56 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)