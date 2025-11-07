MERCADOS A. LATINA - Monedas operan mixtas en término de semana pobre en datos por cierre de Gobierno de EE. UU.

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 7 nov (Reuters) - Las principales monedas de América Latina registraban un desempeño dispar el viernes, en medio de un ligero retroceso global del dólar, tras otra semana escasa en datos económicos ante el prolongado cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos que ha desatado preocupaciones por la salud de su economía.

* El Departamento de Trabajo estadounidense no publicará el viernes su muy esperado informe de empleo por segundo mes consecutivo, algo sin precedentes, y crece el temor a que el reporte de octubre no se publique cuando se reanude la actividad.

* El cierre más prolongado del que se tiene constancia, ya en su segundo mes, ha provocado un apagón de datos gubernamentales, lo que dificulta que los responsables de política monetaria, inversores, economistas y los estadounidenses tengan una visión clara de la economía.

* Los senadores demócratas continuaron resistiéndose el jueves a llegar a un acuerdo para poner fin a la paralización, a pesar de las propuestas republicanas para revertir los despidos de empleados federales como parte de un intento de reabrir las agencias cerradas.

* En tanto, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el viernes que el impacto económico del cierre del Gobierno es mucho peor de lo esperado, aunque indicó que es probable que la economía se recupere con rapidez una vez que concluya.

* El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, retrocedía alrededor de un 0,1%.

* El peso mexicano cotizaba en 18,5419 unidades por dólar, con una ganancia de un 0,19% frente a las 18,5766 unidades del precio de referencia de LSEG del jueves, mientras los inversores asimilaban un reporte con cifras locales de inflación y su impacto en los próximos pasos de Banco de México.

* El índice de precios al consumidor de México subió un 0,36% en octubre, dijo el viernes el instituto de estadísticas. La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina artículos de alta volatilidad, fue del 0,29% en octubre, dijo el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI).

* El banco central recortó el jueves su tasa clave en 25 puntos base, como esperaba el mercado, y dijo que hacia adelante evaluaría reducirla nuevamente, si bien modificó su guía prospectiva, adoptando un tono más cauto respecto a una mayor flexibilización.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,06%, a 63.055,55 unidades.

* En cambio, el real brasileño se depreciaba un 0,14%, a 5,3574 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo cedía un 0,41%, a 152.759,15 puntos.

* En Argentina, el peso cotizaba con baja del 0,55% a 1.460 por cada dólar, en una jornada que retoma su normalidad luego de la casi inactividad del jueves por la celebración del día del trabajador bancario.

* En tanto, el índice bursátil Merval caía más de un 3,5% por tomas de ganancias, luego de marcar niveles máximos históricos y acumular un alza del 66% en el trimestre.

* El riesgo país argentino se mantenía equilibrado en torno a las 630 unidades, descendiendo de los 1.100 puntos previos a las elecciones de medio término del 26 de octubre.

* "Si el riesgo país baja de los 550 puntos estamos a punto de caramelo para volver a los mercados voluntarios de deuda", estimó el analista Salvador di Stefano.

* El peso chileno bajaba un 0,42%, a 946,00/946,30 por dólar. En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzaba un 0,69%, a 9.525,30 unidades.

* Los precios al consumidor en Chile no registraron variación en octubre, desafiando las expectativas del mercado, mientras que la inflación a 12 meses se moderó a 3,4%, informó el viernes el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

* Con ello se refuerzan las expectativas del mercado para un recorte de tasas en la última reunión de política monetaria en diciembre.

* El peso colombiano se apreciaba un 0,42% a 3.769 unidades por dólar, un máximo en 19 meses. En tanto, el índice accionario MSCI COLCAP de la bolsa subía un 0,12% a 2.048,14 puntos.

* "Las monedas de la región han tenido una semana positiva, pero donde el peso colombiano lidera las valorizaciones", indicó una nota del banco Itaú en Colombia.

* "Probablemente el carry trade siga siendo el catalizador principal, sin embargo, no descartamos que flujos de monetizaciones puedan estar agregando sensibilidad a la baja en la moneda", agregó.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,03% a 3,375/3,377 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima perdía un 0,85% a 977,04 puntos.

