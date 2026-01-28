MERCADOS A. LATINA: monedas operan mixtas por cautela en antesala de decisión de la Reserva Federal

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 28 ene (Reuters) - Los mercados de monedas y acciones de América Latina operaban con tendencia mixta el miércoles, en medio de la cautela de los agentes antes de que se conozca la decisión de política monetaria de la Reserva Federal en el transcurso del día.

* El peso mexicano perdía un 0,43% a 17,2029 unidades por dólar y el principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado local, subía un 0,80% a 69.427,3 puntos.

* "El mercado se prepara para la decisión de tipos de la Reserva Federal", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

* El peso colombiano caía un 1,08% a 3.662 unidades por dólar, en medio de la incertidumbre en torno a la participación de entidades estatales en el mercado comprando y vendiendo dólares; mientras que el índice accionario de la bolsa local, el MSCI COLCAP, subía un 0,83% a 2.516,9 puntos.

* En Brasil, el real perdía un 0,18% a 5,1900 unidades por dólar; en tanto que el índice de acciones Bovespa avanzaba un 1,43% a 184.520,63 puntos.

* En Argentina, el peso bajaba un 0,28% a 1.447 unidades por dólar; en tanto que el índice líder S&P Merval subía un 0,45% a 3.258,534 puntos.

* El peso chileno se apreciaba un 0,24% a 855,05/855,71 unidades por dólar, niveles no vistos desde septiembre de 2023. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA escalaba un 0,54% a un máximo histórico de 11.687,45 puntos.

* La moneda peruana, el sol, mejoraba un 0,21% a 3,339/3,340 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima avanzaba un 0,16% a 1.419,17 puntos. (Reporte de Nelson Bocanegra. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago y Hernán Nessi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)