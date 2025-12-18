MERCADOS A. LATINA - Monedas operan mixtas tras datos de inflación en EE. UU. menor a lo esperado

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 18 dic (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el jueves, en medio de un ligero retroceso global del dólar, tras un dato de inflación de Estados Unidos menor de lo esperado y que reforzó las expectativas de nuevos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en el año hasta noviembre, pero la moderación es probablemente técnica y los estadounidenses siguieron enfrentándose a problemas de asequibilidad que se han achacado en parte a los aranceles sobre las importaciones.

* El índice de precios al consumidor subió un 2,7% interanual en noviembre, informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPC avanzaría un 3,1%.

* Asimismo, el Departamento de Trabajo informó que las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo cayeron 13.000, a 224.000, ajustadas estacionalmente, en la semana finalizada el 13 de diciembre. Los economistas consultados por Reuters habían previsto 225.000.

* "Los últimos datos de inflación y del empleo de Estados unidos que se han dado a conocer en los últimos días le dejan a la Fed un mayor espacio para aplicar nuevos recortes de tasas de interés, lo que está impulsando a los monedas de la región", dijo un operador de moneda extranjera.

* Los operadores ven ahora una probabilidad del 28,8% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en enero, frente al 26,6% anterior a la publicación de las cifras de inflación.

* El índice dólar, que compara al billete verde contra una canasta de seis importantes monedas, retrocedía poco más de un 0,1% tras darse a conocer los datos.

* El peso mexicano subía un 0,1% a 17,9910 unidades por dólar, en máximos desde julio del año pasado tras los datos en Estados Unidos.

* A nivel local, el mercado espera ampliamente que Banxico disminuya el costo de los créditos en un cuarto de punto porcentual, en lo que sería su decimotercer recorte desde febrero de 2024 a la tasa referencial, actualmente en un 7,25%.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,48%, a 62.830,09 puntos.

* El real brasileño se depreciaba un 0,26%, a 5,5346 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un 0,11%, a 157.499,50 puntos.

* El Banco Central de Brasil proyectó el jueves una inflación del 3,2% para el tercer trimestre de 2027, un horizonte clave para su decisión de enero sobre las tasas de interés, según un informe trimestral de política monetaria.

* En Argentina, el peso mayorista cedía un 0,14% a 1.453 por dólar.

* Desde enero, se modifica el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria según el último dato de inflación mensual. Actualmente, esta banda cambia un 1% mensual y con el alza de precios minoristas de noviembre, desde enero será del 2,5%.

* En tanto, el índice bursátil Merval escalaba un 1,7%, tras trepar un 1,9% en los tres primeros días de esta semana con preferencia en papeles financieros.

* S&P Global elevó el miércoles la calificación crediticia de la deuda soberana en moneda extranjera de largo plazo de Argentina a "CCC+" desde "CCC", con perspectiva estable. La medida se basa en el mejorado acceso del gobierno a la liquidez y la disminución de las vulnerabilidades económicas, señaló.

* El peso chileno ganaba un 0,53%, a 914,00/914,30 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, subía un 0,33%, a 10.165,78 unidades.

* El peso colombiano perdía un 0,10% a 3.871 unidades por dólar, acumulando cinco días de bajas; mientras que en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP subía un 0,30% a 2.059,47 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,09% a 3,365/3,366 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima perdía un 0,28% a 1.074,66 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)