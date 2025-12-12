MERCADOS A. LATINA: Monedas prolongan las alzas, camino a cerrar la semana con ganancias

Por Javier López de Lérida

SANTIAGO, 12 dic (Reuters) - Las monedas y bolsas latinoamericanas encadenaban una nueva jornada de ganancias el viernes, y se encaminaban a cerrar con alzas una semana marcada por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de bajar su tasa de interés de referencia.

* El índice dólar, que mide la moneda estadounidense frente a otras seis, ganaba un 0,16%, recuperándose del mínimo de dos meses alcanzado el jueves, pero seguía en camino a terminar la semana con bajas, tras una caída de más de 9% en lo va de año.

* Las monedas y bolsas subían en general en los mercados emergentes por los mejores diferenciales de tasas de interés y las expectativas más favorables para la economía mundial.

* El real brasileño se fortalecía un 0,04%, a 5,3871 unidades por dólar, apuntalado por la mayor brecha con los tipos con Estados Unidos, tras la baja de la tasa de la Fed el miércoles y de que el Banco Central la mantuvo sin cambios en el 15% su referencia.

* El Instituto de Estadísticas de Brasil publicó cifras del sector servicios de octubre que mostraron una desaceleración frente a septiembre, pero que aun así superaron las expectativas.

* El índice Bovespa, de la bolsa B3 de Sao Paulo, trepaba un 1,15% y recuperaba la cota de los 161.000 puntos.

* El peso chileno subía un 0,33%, a máximos de más de un año de 911,20/911,50 unidades por dólar, antes del balotaje presidencial del domingo en que el candidato de extrema derecha se perfila como favorito. El principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzaba un 0,31%, a 10.395,39, y se encaminaba a cerrar la jornada en un máximo histórico.

* El peso colombiano se apreciaba un 0,67%, a 3.775 unidades por dólar, en su tercera sesión de ganancias, mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP cedía un 0,05%, a 2.113,44 puntos.

* El peso argentino en el mercado mayorista cotizaba estable en 1.438 unidades, mientras que el referencial bursátil S&P Merval subía un 0,7%, cerca de sus máximos históricos, tras una semana marcada por el retorno del país a los mercados internacionales de deuda.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,03%, a 3,367/3,369 unidades por dólar. Por otro lado, la Bolsa de Lima subía un 0,75%, a 1.073,53 puntos.

* Los mercados mexicanos permanecen cerrados por un feriado. (Contribución de Nelson Bocanegra en Bogotá, Hernan Nessi en Buenos Aires, Froilan Romero en Santiago y Fabricio de Castro en Sao Paulo. Editado por Manuel Farías)