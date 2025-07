Mercados A. Latina: monedas retroceden en jornada de pocos negocios por feriado en EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 4 jul (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cayeron el viernes, en medio de un ligero retroceso global del dólar y ante la cautela de los inversores atentos a la fecha límite del 9 de julio impuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la entrada en vigor de aranceles a varios países.

* Trump dijo el jueves que su Gobierno comenzaría a enviar cartas a los países, probablemente el viernes, para identificar las tasas arancelarias que enfrentarían las importaciones a Estados Unidos.

* La divisa estadounidense retrocedía cerca de un ligero 0,1% frente a una canasta de seis importantes monedas que integran el índice dólar y se encaminaba a su segunda caída semanal consecutiva.

* Los mercados de la región tuvieron una jornada reducida en liquidez producto del feriado de la Independencia de Estados Unidos que mantuvo cerrada la principal plaza para realizar arbitraje de monedas.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 18,6297 unidades por dólar, con una pérdida de un 0,08% en una jornada de poca actividad.

* A nivel local, la sesión estuvo marcada por la divulgación de cifras que mostraron una disminución de la confianza del consumidor en junio frente al mes previo, según datos desestacionalizados, arrastrada por un declive de cuatro de sus cinco componentes.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un ligero 0,03%, a 57.910,39 unidades, con un retorno semanal acumulado de alrededor del 1,0%, en una jornada que se anticipaba de pocas transacciones.

* El real brasileño se depreció un 0,37%, a 5,4245 unidades por dólar y anotó una caída semanal del 0,44%, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un 0,31%, a 141.368,93 puntos y acumulaba una ganancia semanal del 3,29%

* En Argentina, el peso cayó un 0,88%, a 1243 unidades por dólar, en medio de la banda de flotación divergente iniciada en 1000 y 1400 unidades a mitad de abril con el fin de las restricciones cambiarias (cepo).

Durante la semana, la moneda local acumuló una baja semanal del 4,34%. * Operadores del mercado esperan alguna corrección a corto plazo por el impacto de dólares liquidados recientemente por el sector agroexportador. * En tanto, el índice bursátil Merval cerró estable, mientras que no se registraron negocios genuinos con los bonos soberanos extrabursátiles dado el feriado por el 'Día de la Independencia' estadounidense. * "Tenemos al S&P Merval cayendo alrededor del 30% en dólares en lo que va del 2025 a la espera de lo que van a ser las elecciones nacionales de octubre, las que pueden llegar a traer una turbulencia con el tipo de cambio si el oficialismo no logra los resultados de bancas legislativas esperadas", expresó un analista corporativo de Bull Market Brokers. * El FMI se reunió con una delegación técnica de Argentina para discutir el avance de la primera revisión del nuevo programa de préstamos de US$20.000 millones, con conversaciones "muy productivas", según la portavoz del organismo, Julie Kozack. * El peso chileno retrocedió un 0,55%, a 933,50/933,80 por dólar, presionado por una baja en los precios del cobre, la principal exportación del país. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, cayó un ligero 0,07%, a 8285,15 unidades. * Los precios del cobre cayeron más de un 1,0% en Londres, ya que la atención se centraba en la fecha límite del 9 de julio impuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la entrada en vigor de los aranceles generalizados a los países que aún no han asegurado acuerdos comerciales. * El peso colombiano no se negoció por el feriado del Día de la Independencia en Estados Unidos, mientras que en la Bolsa de Colombia, el índice referencial MSCI COLCAP subió un 0,17% a 1686,87 puntos. * La moneda peruana, el sol, se depreció apenas un 0,06% a 3,547/3,550 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima mejoraba un muy leve 0,01% a 889,01 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noe Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Juana Casas)