MERCADOS A. LATINA - Monedas retroceden en medio de alza global del dólar y en espera de datos de EE. UU.

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 17 dic (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina anotaban pérdidas el miércoles, en medio de un avance global del dólar y con los mercados e inversores atentos a nuevos datos de la economía de Estados Unidos en busca de pistas sobre los siguientes pasos de la Reserva Federal en materia de tasas de interés.

* Un informe reveló en la víspera que las nóminas no agrícolas aumentaron en 64.000 puestos de trabajo, una cifra que superó las expectativas, pero también se informó que la tasa de desempleo de Estados Unidos subió al 4,6% en noviembre, su nivel más alto desde septiembre de 2021.

* Ahora los mercados esperan datos cruciales de inflación en la primera economía del mundo esta semana, con el índice de precios al consumidor el jueves y el gasto de consumo personal el viernes.

* La Reserva Federal realizó la semana pasada su tercera baja de tasas de un cuarto de punto del año, y los comentarios del presidente Jerome Powell se consideraron menos restrictivos de lo esperado. Los operadores prevén dos recortes de 25 puntos básicos en 2026.

* El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dijo el miércoles que el banco central estadounidense aún tiene margen para recortar las tasas de interés, debido la preocupación por el debilitamiento del mercado laboral.

* "Sigo pensando que probablemente estemos entre 50 y 100 puntos básicos sobre el nivel neutral", lo que significa que la Reserva Federal aún tiene margen para recortar las tasas de interés, dijo Waller en la Cumbre de Directores Ejecutivos de la Yale School of Management, en Nueva York.

* El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, se recuperaba de la caída que anotó el martes tras los datos del empleo de Estados Unidos y subía alrededor de un 0,2%.

* El peso mexicano cotizaba en 17,9800 por dólar, con un retroceso de un 0,14% frente al precio de referencia de LSEG del martes, después de una racha de seis jornadas de ganancias que lo llevaron a alcanzar niveles no vistos desde julio del año pasado.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,17%, a 63.338,16 puntos, después de dos jornada de pérdidas.

* En cambio, el real brasileño se apreciaba un 0,12%, a 5,5005 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo caía un 1,18%, a 156.710,27 puntos.

* En Argentina, el peso mayorista subía un 0,21% a 1.449 por dólar, con una mejora también en los contratos de futuro, luego de la devaluación del martes como reacción a los anuncios del BCRA.

* "Consideramos positivo el avance del BCRA hacia un régimen cambiario más flexible que permita un mayor margen de maniobra para el debilitamiento de la moneda", dijo Sergio Armella, economista de Goldman Sachs.

* El índice líder S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires caía un 0,55% tras un inicio con leves alzas.

* El peso chileno bajaba un 0,42%, a 918,70/919,00 por dólar y se encaminaba a su tercera jornada consecutiva de pérdidas. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, sumaba un 0,43%, a 10.232,30 unidades.

* El Banco Central de Chile decidió el martes recortar su tasa de interés referencial en 25 puntos base al 4,5%, como esperaba el mercado. La decisión adoptada sobre la Tasa de Política Monetaria fue unánime, dijo el banco en un comunicado.

* El peso colombiano se debilitaba un 0,46% a 3.860 unidades por dólar, en su cuarta jornada a la baja; mientras que el principal índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP subía un 0,23% a 2.076,71 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se mantenía estable a 3,370/3,371 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima mejoraba un 0,48% a 1.085,89 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)