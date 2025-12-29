MERCADOS A. LATINA - Monedas retroceden en medio de estabilidad del dólar; mercados esperan minutas Fed

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 29 dic (Reuters) - Las principales monedas de América Latina anotaban pérdidas el lunes, en el inicio de la última semana de 2025 en que se espera una reducción de las operaciones con motivo de las festividades de Año Nuevo, mientras la atención de los mercados se centra en las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

* El banco central estadounidense recortó este mes la tasa de interés referencial a un rango de entre el 3,5% y el 3,75%, y los mercados monetarios prevén otras dos rebajas de un cuarto de punto para el año próximo.

* Entre otros datos, está previsto que más tarde en el día se publiquen cifras estadounidenses de las ventas de casas pendientes, el martes se darán a conocer las minutas del más reciente encuentro de política monetaria de la Reserva Federal y el miércoles las solicitudes semanales de apoyo por desempleo.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas cotizaba estable y registraba leves variaciones pero sin marcar una tendencia.

* El peso mexicano cotizaba en 17,9571 unidades, con una pérdida de un 0,35%.

* "Para hoy lo más probable es un peso estable con oscilaciones técnicas, mientras el mercado revisa lo que viene en la semana", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,38%, a 65.386,62 unidades, tras una racha de seis jornadas de ganancias que la llevaron a alcanzar un nuevo récord máximo de 65,882 puntos.

* El real brasileño se depreciaba un 0,56%, a 5,5754 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo cedía un 0,24%, a 160.534,19 puntos.

* En Argentina, el peso mayorista se depreciaba levemente a 1.454 unidades por dólar, en una plaza que se mantiene atenta a la aplicación de una nueva banda de flotación cambiaria que seguirá el ritmo de la inflación mensual a partir del 2026.

* "La poca acumulación de reservas sigue siendo el talón de Aquiles del actual programa económico. A su vez, con respecto al tipo de cambio, es importante destacar que ahora, el Gobierno no tiene grandes incentivos a abandonar el sistema de flotación con bandas", afirmó Capital Markets Argentina.

* En tanto, el índice bursátil Merval subía un 1,9% por tomas de posiciones de fin de año, y acercándose a niveles récord históricos en pesos anotados recientemente.

* Los feriados de miércoles y jueves en la plaza financiera local limitan la actividad semanal de mercado, comentaron operadores.

* El peso chileno bajaba un 0,56%, a 909,00/909,30 unidades por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedía un 0,39%, a 10.439,80 puntos.

* El peso colombiano se depreciaba un 0,59% a 3.707 unidades por dólar, tras seis sesiones de ganancias que lo llevaron a su nivel más fuerte de los últimos cuatro años y medio; mientras que en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP se valorizaba un 0,26% a 2.087,02 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,06% a 3,365/3,367 unidades por dólar, mientras que la Bolsa de Lima perdía un 1,65% a 1.128,1 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)