MERCADOS A. LATINA - Monedas retroceden por recuperación global del dólar tras fuerte caída de primera hora

(Actualiza valores al cierre)

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 1 dic (Reuters) - Las principales monedas de América Latina exhibían pérdidas al cierre del lunes, luego de que el dólar recortara una importante caída de primera hora, cuando bajó por expectativas de un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en su reunión de este mes.

* En las últimas semanas, los operadores han aumentado las apuestas a una bajada de las tasas de interés en diciembre, a raíz de unos datos estadounidenses más débiles y de los comentarios moderados de varias autoridades, como el Gobernador de la Fed Christopher Waller, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados valoran ahora en un 88% la posibilidad de un recorte de tasas.

* Ahora los mercados están atentos al informe de empleo ADP de noviembre, que se publicará el miércoles, y las cifras del gasto en consumo personal básico de Estados Unidos de septiembre, que se publicarán el viernes, para obtener más pistas sobre los próximos movimientos de la Fed.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes divisas, operaba casi estable tras caer más temprano alrededor de un 0,4%.

* Las pérdidas eran lideradas por el peso colombiano que perdió un 1,54% a 3.813,13 unidades por dólar, mientras que en la Bolsa de Colombia el índice referencial MSCI COLCAP ganaba un 0,21% a 2.077,57 puntos.

* Operadores atribuyeron el comportamiento de la divisa colombiana a la publicación de una encuesta de intención de voto en la que el candidato izquierdista Iván Cepeda aparece como favorito para ganar las elecciones presidenciales del 2026 en primera y segunda vuelta frente a una derecha y a un centro fragmentados.

* El peso mexicano cotizaba en 18,3031 por dólar, con una baja del 0,08% frente al precio de referencia de LSEG del viernes.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba cerca del cierre un 0,12%, a 63.521,51 puntos, después de una apertura en positivo.

* El real brasileño se depreció un 0,47%, a 5,3606 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo cedía un 0,39%, a 158.455,53 puntos.

* En Argentina, el peso se mantuvo estable a 1.451,5 por cada dólar, ubicándose dentro de la banda de flotación vigente para el día entre 925,53 y 1.511,48 unidades, mientras que los negocios a futuro 0#ARS: se pactaron a 1.475 unidades para fin de año.

* "El Gobierno apuesta a la demanda estacional de pesos de diciembre para empezar a comprar reservas sin presionar ni en el tipo de cambio ni en la demanda de títulos del Tesoro", dijo la consultora Eco Go.

* En tanto, el índice bursátil Merval pasó a ganar un 1,12% como cierre provisorio, tras mejorar un 9,59% durante la semana pasada y finalizar noviembre con un avance del 0,79%.

* "En acciones vamos a un mercado muy alcista, que seguramente nos dejará con buenas utilidades de cara a los próximos 45 días", mientras que "los instrumentos financieros en pesos lucen poco atractivos, pero muchos operadores han tomado caución al 18% anual, y se han colocado a tasas superiores al 30% anual, con una brecha más que interesante", dijo el analista Salvador di Stefano.

* El peso chileno cedió leves ganancias iniciales y cerró con una caída del 0,14%, a 928,50/928,80 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, subió un 0,15%, en un nuevo máximo histórico de 10.144,02 unidades. La semana pasada alcanzó el hito de las 10.000 unidades por primera vez en la historia.

* La economía chilena creció un 2,2% en octubre, informó el lunes el Banco Central. El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que representa cerca de un 90% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, avanzó 0,7% en términos desestacionalizados frente a septiembre.

* La moneda peruana, el sol, se depreció un 0,27% a 3,372/3,374 unidades por dólar tras cerrar noviembre con una leve mejora del 0,12%. Por otra parte, la Bolsa de Lima avanzaba un 0,52% a 1.011,03 puntos.

* Perú reportó una inflación anualizada de 1,37% en noviembre, algo más que la de octubre por un alza del precio de los alimentos, según publicó el lunes la agencia estatal de estadística.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Manuel Farías en Santiago, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Manuel Farías)