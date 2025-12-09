MERCADOS A. LATINA - Monedas se debilitan levemente en la víspera de una probable baja de tasas de la Fed

(.)

Por Javier López de Lérida

SANTIAGO, 9 dic (Reuters) - Las monedas latinoamericanas se debilitaban el martes, antes de lo que se espera que sea una nueva baja de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que los mercados han internalizado desde hace más de una semana.

* El banco central estadounidense comenzó el martes una reunión de dos días para decidir su política monetaria, con las apuestas en el mercado abrumadoramente en favor de una reducción del costo del dinero, por lo que la atención se centra en cuáles serán las previsiones de sus autoridades.

* Una tasa de interés más baja en Estados Unidos mejora el atractivo de los mercados emergentes, que ofrecen rendimientos nominales más altos, y además tiende a impulsar la demanda en la mayor economía del mundo.

* Sin embargo, una gran parte del efecto del recorte se había incorporado durante la semana pasada. El índice MSCI de monedas latinoamericanas tocó un máximo histórico de 3.370,48 puntos el viernes, después de una racha de nueve sesiones consecutivas de alzas.

* El índice dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, subía un 0,23%, a 5,4347 reales, el día que se anunció la postulación de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a la presidencia, lo que borró las expectativas de que el gobernador de Sao Paulo y favorito de los mercados, Tarcísio de Freitas, se presente.

* El principal índice bursátil, el Bovespa, caía un 1,4%, a 156.601 puntos.

* El peso y la bolsa mexicana cotizaban volátiles tras el reporte de una inflación de noviembre más alta de lo esperado, pese a que no se espera que cambien las perspectivas de un nuevo recorte de tasas de interés del Banco de México.

* El peso mexicano subía un 0,18%, a 18,2251 unidades por dólar, mientras que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, ganaba un 0,16%, a 63.628,48 puntos.

* En Argentina, el índice líder S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires perdía un 0,43%, mientras que el peso en el mercado mayorista se depreciaba un 0,14%, a 1.437 por dólar.

* El Ministerio de Economía argentino anunció una nueva baja de los impuestos a las principales exportaciones agrícolas y dijo que busca colocar el miércoles un bono por 1.000 millones de dólares.

* El peso chileno bajaba un 0,33%, a 925,60/925,90 unidades por dólar, presionado por el avance del billete verde en los mercados globales y un fuerte retroceso en el precio del cobre. El principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, descendía un 0,66%, a 10.155,48 puntos.

* El peso colombiano se depreciaba un 0,48%, a 3.859 unidades por dólar, tras el feriado del lunes y sumando una tercera sesión de pérdidas, mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP retrocedía un 0,16%, a 2.109,28 puntos.

* Los mercados en Perú cerraron por un feriado. (Editado por Javier Leira)