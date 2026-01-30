MERCADOS A. LATINA: monedas se deprecian tras elección próximo presidente de la Fed por parte de Trump

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 30 ene (Reuters) - Los mercados de monedas y acciones de América Latina se desvalorizaban el viernes, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump eligió al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central cuando finalice el periodo de Jerome Powell en mayo

* El anuncio se da en momentos en que Trump busca tener un mayor control sobre la Fed, nombrando a un crítico habitual del organismo

* Las caídas eran lideradas por Brasil, donde el real perdía un 0,56% a 5,2191 unidades por dólar. En tanto, el índice de acciones Bovespa cedía un 0,24% a 182.695,39 puntos

* El peso chileno retrocedía un 0,53%, a 864,80/865,10 unidades por dólar, en medio por una caída del precio del cobre, la mayor exportación del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA caía un 1,23%, a 11.381,76 puntos

* El peso mexicano se debilitaba un 0,43% a 17,2903 unidades por dólar y el principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado local, se desvalorizaba un punto porcentual

* El peso colombiano se depreciaba un 0,16% a 3.647 unidades por dólar, en tanto que el índice accionario de la bolsa local, el MSCI COLCAP, cedía un 0,39% a 2.485,6 puntos

* Los agentes están atentos a la reunión del Banco Central, de la que la mayoría del mercado espera el primer incremento de la tasa de interés en casi tres años

* El mercado también digería la decisión del jueves de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente una emergencia económica declarada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para recaudar 11.000 millones de pesos (US$3.000 millones) y financiar parte de su presupuesto de 2026

* En Argentina, el peso se depreciaba un 0,28% a 1.448,5 por dólar; en tanto que el índice líder S&P Merval subía un 0,49%, para ganar en enero el 5,54%

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,06% a 3,347/3,348 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima perdía un 2,04% a 1.411,59 puntos. (Reporte de Nelson Bocanegra. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago y Hernán Nessi en Buenos Aires Editado por Javier Leira)