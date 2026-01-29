MERCADOS A. LATINA: monedas se fortalecen tras decisión de la Fed, comentarios de Trump sobre el dólar

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 29 ene (Reuters) - Las monedas de América Latina operaban con alzas frente al dólar el jueves, después de la decisión de la Reserva Federal de mantener estable sus tasas de interés y de comentarios del presidente Donald Trump en torno a la divisa estadounidense

* En momentos en que las preocupaciones sobre la política estadounidense seguían pesando sobre el ánimo de los inversores, Trump dijo que el valor del dólar es "excelente", al ser preguntado si creía que la divisa ha bajado demasiado, lo que aumentó la presión sobre la moneda estadounidense, que se negocia cerca de mínimos de cuatro años

* "Consideramos que el valor relativo del dólar seguiría enfrentando presiones a la baja, antes de estabilizarse y dar paso a una recuperación en su cotización", indicó una nota de Credicorp Capital. Así, el "apetito por riesgo mantiene presiones de apreciación para las monedas de América Latina"

* El peso chileno escalaba un 1,29% a 852,80/852,80 unidades por dólar, por una fuerte alza en los precios del cobre, la mayor exportación del país que subía alrededor de un inusual 10% en la bolsa de metales de Londres. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA caía un 0,20%, a 11.604,43 puntos

* Los precios del cobre tocaron un máximo histórico de más de 14.000 dólares por tonelada métrica el jueves ya que los especuladores prolongaron su frenesí comprador, animados por las expectativas de una fuerte demanda y respaldados por la debilidad del dólar y las preocupaciones geopolíticas

* En Brasil, el real trepaba un 0,49% a 5,1683 unidades por dólar; al tiempo que el índice de acciones Bovespa repuntaba un 0,61% a 185.814,31 puntos

* El peso mexicano se apreciaba un 0,36% a 17,1234 unidades por dólar y el principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado local, alcanzaba un nuevo máximo histórico cercano a 70.500 puntos

* A nivel doméstico, la mirada de los participantes comenzaba a dirigirse rumbo a la publicación el viernes de un informe con datos preliminares del Producto Interno Bruto, que se espera que habría repuntado durante el último trimestre de 2025

* El peso colombiano se fortalecía un 0,71% a 3.646 unidades por dólar y el índice accionario de la bolsa local, el MSCI COLCAP, escalaba un 0,46% un 2.517,92 puntos

* Los agentes estarán pendientes en Colombia al primer canje de deuda pública interna del año que realizará durante la sesión el Ministerio de Hacienda, que busca reorganizar vencimientos, intercambiando endeudamiento de corto plazo por referencias de mayor plazo

* El peso mayorista argentino, en tanto, perdía un leve 0,1% a 1.446 unidades por dólar y el índice accionario S&P Merval ganaba el 0,32%, frente a bonos extrabursátiles con ligera tendencia alcista en la preapertura

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,12% a 3,340/3,342 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima mejoraba un fuerte 2,58% a 1.461,92 puntos

(Reporte de Nelson Bocanegra. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago y Hernán Nessi en Buenos Aires Editado por Javier Leira)