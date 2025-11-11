MERCADOS A. LATINA - Monedas suben a la espera del cierre del Gobierno de EEUU, bolsa de Brasil se dispara a récord

(Actualiza con cotizaciones por la tarde)

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 11 nov (Reuters) - Las principales monedas de América Latina subieron el martes, en medio de las expectativas de la reapertura de las operaciones del Gobierno de Estados Unidos, que atraviesa el cierre más prolongado de su historia, mientras la bolsa de Brasil se disparaba a máximos históricos.

* Los miembros de la Cámara de Representantes regresaron a Washington el martes, después de un descanso de 53 días, desafiando la congestión en los enmarañados aeropuertos del país para una votación el miércoles que podría poner fin al cierre de Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos.

* El Senado aprobó la noche del lunes una ley que pondría fin al cierre.

* "La reapertura del gobierno reactivaría la publicación de datos económicos oficiales y daría un poco de mayor certidumbre respecto a futuras decisiones de política monetaria de la Fed", destacó Grupo Financiero Ve por Más, en una nota de análisis.

* La próxima reunión de la Reserva Federal será el 9 y 10 de diciembre y se realizará en medio de la división de sus autoridades sobre el futuro de la tasa de interés.

* Mientras, el procesador de nóminas ADP informó el martes que las empresas estadounidenses perdieron más de 11.000 puestos de trabajo por semana hasta finales de octubre.

* El real brasileño avanzó un 0,62% a 5,2746 por dólar, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa escalaba rumbo al cierre un 1,55% a 157.669 puntos, renovando sus máximos históricos intradía tras superar las 158.000 unidades y en una racha imparable que lo tiene en camino a su decimoquinta alza consecutiva.

* Las minutas de la última reunión del Banco Central brasileño mostraron que el Comité de Política monetaria tiene una mayor convicción de que mantener la tasa de interés en el 15% por un periodo prolongado hará que se lleva a la inflación al objetivo del 3%, pero también aseguró que los datos inflacionarios siguen indicando una dinámica más benigna de lo esperado.

* El peso mexicano subía por la tarde un 0,34%, a 18,3134 unidades por dólar, mientras que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, ganaba un 1,76%, a 64.206,66 puntos en nuevos máximos récord.

* El peso chileno ganó un 0,37%, a 935,70/936,00 unidades por dólar, su máximo nivel de cierre en más de cuatro meses, en medio de un retroceso del billete verde en los mercados globales y un alza en los precios del cobre, la mayor exportación del país.

* En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, revirtió sus bajas previas y sumó un 0,52% para anotar un nuevo máximo histórico de 9.710,83 puntos.

* Chile realizará elecciones presidenciales el domingo, en la que candidatos de la oposición ganarían en segunda vuelta, según las últimas encuestas en que no se pueden divulgar sondeos.

* En Colombia el mercado cambiario permaneció cerrado por el feriado estadounidense del Día de los Veteranos; en tanto que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP cambió de tendencia y avanzaba al cierre un 0,48% a 2.082,06 puntos.

* El peso mayorista argentino revirtió su caída de más temprano y sumó un 0,39% a 1.415 por dólar, al tiempo que el índice bursátil S&P Merval redujo sus avances previos y subió un 0,22%.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un leve 0,09% a 3,365/3,366 unidades por dólar. Durante la jornada la entidad monetaria del Perú (BCRP) compró 77 millones de dólares en el mercado de contado. Por su parte, la Bolsa de Lima perdió un leve 0,08% a 988,38 puntos.

(Reporte de Manuel Farías. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Juana Casas)