MERCADOS A. LATINA - Monedas suben de la mano de la debilidad del dólar en mercados con poca liquidez

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 22 dic (Reuters) - Las principales monedas de América Latina subían el lunes, aprovechando la debilidad del dólar en los mercados externos, en una semana más corta en la que los inversores cuadran sus posiciones por fin de año y hay menos liquidez.

* El dólar, medido por el índice que lo compara frente a una canasta de seis monedas pares, descendía un 0,43%. Los mercados asignan una probabilidad de alrededor del 20% de que la Reserva Federal baje nuevamente las tasas de interés en enero.

* El peso mexicano sumaba un 0,26%, a 17,9721 por dólar, mientras que en la bolsa el índice líder S&P/BMV IPC ganaba un ligero 0,07%, a 64.012 puntos, tras una apertura en rojo, y tenía en la mira sus máximos históricos de la semana pasada de 65.250 unidades.

* La actividad económica de México (IGAE) se expandió un 1% en octubre en comparación con el mes previo, dijo el lunes el instituto nacional de estadística. Frente al mismo mes de 2024, el IGAE subió un 1,7%.

* "Hoy, el peso se favorece del retroceso del billete estadounidense, así como por el reporte de actividad económica local, el cual mostró una recuperación durante octubre. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17,95 y 18,05 respectivamente, en el mercado interbancario", dijo la correduría Monex.

* El martes se divulgará la inflación de México de la primera quincena de diciembre, un dato que será clave para calibrar los próximos pasos del banco central después de que volvió a recortar su tasa de interés la semana pasada.

* El peso colombiano lideraba las alzas y se fortalecía un 1,11%, a 3.780 unidades por dólar, luego de que el Gobierno informó el viernes que realizó una venta de títulos de deuda pública interna TES por 23 billones de pesos (US$5.935 millones) a un inversionista extranjero, en una operación de prefinanciamiento de las necesidades del 2026.

* Mientras en la bolsa, el índice MSCI COLCAP cedía un 0,09% a 2.047,07 puntos.

* El real brasileño ganaba un 0,12%, a 5,5489 por dólar, mientras que el referencial bursátil Bovespa perdía un 0,73% a 157.313 puntos.

* El peso chileno subía un 0,30%, a 907,20/907,50 unidades por dólar a su mejor nivel desde octubre del año pasado, en una jornada de poco movimiento en los precios.

* En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA avanzaba un 0,47%, a 10.355,52 puntos, y se acercaba nuevamente a máximos históricos.

* El peso argentino interbancario cotizaba estable en torno a las 1.452 unidades por dólar, en momentos en que se registra una menor presión sobre el tipo de cambio, comentaron operadores.

* A partir de 2025 el esquema de bandas cambiarias dentro de la cual se mueve la cotización del peso se ajustará por inflación, dejando de lado la actualización actual del 1% mensual.

* En la plaza bursátil, el índice líder S&P Merval de Buenos Aires reducía alzas previas y ganaba alrededor del 0,8%, tras escalar un 5,38% durante la semana pasada.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,09%, a 3,363/3,365 unidades por dólar, mientras que la Bolsa de Lima escalaba un 1,36%, a 1.118,87 puntos. (Reporte de Manuel Farías; reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, editado por Javier López de Lérida)